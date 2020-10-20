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Ханси Флик: У Атлетико самая надежная защита в Европе
Тяжело поспорить
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию накануне встречи с "Атлетико".
"В Лиге чемпионов примечателен каждый матч, но начать групповой этап матчем с "Атлетико" - это что-то особенное. Диего Симеоне руководит этой командой уже девять лет, и "Атлетико" постоянно прогрессирует. У мадридцев одна из самых надежных защитных линий в Европе.
Едва потеряв мяч, "Атлетико" действует очень агрессивно и дисциплинированно. В общем, я с нетерпением жду начала игры.
На данный момент я всем удовлетворен. Мы тренировались в полном составе всего неделю, зато теперь у нас есть по несколько кандидатов на каждую позицию и длинная скамейка запасных.
Очень важно избежать ненужных травм. Просто вспомните, что случилось с лидером "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком", - приводит слова немецкого наставника сайт УЕФА.
Начало завтрашней битвы в 22:00.
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