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Ханси Флик: У Атлетико самая надежная защита в Европе

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Тяжело поспорить

Ханси Флик: У Атлетико самая надежная защита в Европе
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию накануне встречи с "Атлетико".

"В Лиге чемпионов примечателен каждый матч, но начать групповой этап матчем с "Атлетико" - это что-то особенное. Диего Симеоне руководит этой командой уже девять лет, и "Атлетико" постоянно прогрессирует. У мадридцев одна из самых надежных защитных линий в Европе.

Едва потеряв мяч, "Атлетико" действует очень агрессивно и дисциплинированно. В общем, я с нетерпением жду начала игры.

На данный момент я всем удовлетворен. Мы тренировались в полном составе всего неделю, зато теперь у нас есть по несколько кандидатов на каждую позицию и длинная скамейка запасных.

Очень важно избежать ненужных травм. Просто вспомните, что случилось с лидером "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком", - приводит слова немецкого наставника сайт УЕФА.

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Начало завтрашней битвы в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Ханси Флик
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