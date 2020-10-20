Куртуа: Нельзя сказать, что Реал – явный фаворит ЛЧ, но один из них

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа принял участие в пресс-конференции перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

– Лига чемпионов очень важна для нас, особенный турнир. Должны хорошо начать, ведь матч домашний. Постараемся добыть три очка. Если сыграем успешно, будет отличное начало.

– Находишься в своей лучшей спортивной форме?

– Чувствую себя прекрасно. Ничего не изменилось: продолжаю работать, как и в первый день. Нужно время, чтобы что-то менять. Знаю, что смогу и дальше помогать команде.

– Что скажешь о Серхио Рамосе? Он не сыграет?

– Завтра посмотрим. Он – капитан, его участие или отсутствие – это очень важно. В любом случае есть и другие защитники, они готовы. У нас футболисты высокого класса, мирового уровня. Если он не сможет принять участие, нам будет его не хватать, но я уверен, что все мы сыграем хорошо.

– В прошлом году вы били по воротам намного чаще. С "Кадисом" и тем же "Леванте" вы не использовали много моментов. Что поменялось в атаке и как решить этот вопрос?

– Многое зависит от того, с кем мы играем. "Кадис", конечно, отлично защищается, да и "Леванте" тоже. Они компактно обороняются блоком, закрывают нападающих, и разбить эти линии нелегко. Стараемся привнести больше идей в атаку. Да, не все пока получается, но мы работаем день ото дня и пробуем изменить ситуацию к лучшему.

– Возможно, впервые вы не являетесь фаворитами Лиги чемпионов. Некоторые говорят, что состав или скамейка запасных "Реала" просто недостойны того, чтобы победить в турнире…

– Я не думаю, что это так, и полностью уверен в нашем составе. Мы стремимся выигрывать в каждом матче. Считаю, мы тоже фавориты в турнире. Постараемся доказать все на поле. В нашей команде очень много сильных футболистов.

– Есть клубы, которые лучше подготовлены. Ты продолжаешь видеть "Реал" фаворитом? Вероятно, у вас уже не та команда, что выигрывала Лигу чемпионов. Есть ли футбольные аргументы, чтобы выйти из этой группы и продолжать бороться за трофей?

– Конечно. Сезон очень длинный, у нас огромное желание: хотим биться за трофей Лиги чемпионов, как и другие. Нельзя сказать, что мы – явный фаворит, но один из! Будем бороться за победу до конца. Мы в числе главных клубов мира, у нас сильный чемпионат. И "Реал" в любом случае всегда будет фаворитом.

– Сейчас в Мадриде полный локдаун, в Украине также вспышка коронавируса. Не будет ли страшно в декабре ехать в Украину?

– Нет. Локдаун – временное препятствие. В каждой стране принимаются свои решения, чтобы победить ситуацию, сделать все возможное, чтобы чемпионат и Лига чемпионов проводились. Думаю, можно играть в любой стране. Посмотрим, как станут развиваться события, но мы постараемся сыграть и завтра, и в ответном матче на должном уровне.