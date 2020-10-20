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Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away"

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Война продолжается

Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away"
Новина українською

Ультрас "Динамо" продолжают конфликтовать с руководством клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.

Так, на матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", который проходит со зрителями, вывесили баннеры с надписями «Сцуркиси – позор "Динамо" и "Луческу, go away".

Напомним, что к 20-й минуте счет в матче не открыт.

Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away" - изображение 1Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away" - изображение 2
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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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(5 голосов)
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Комментарии (28)
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pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 21:06
Ну и бараны
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0
0
Joyce (Donetsk)
20.10.2020 в 21:05
Теперь эти "ультрас" до конца жизни будут актерами БДСМ. За что боролись, на то и напоролись: долги надо возвращать, не так ли? На ошейнике собаки Александра Поупа были выгравированы следующие слова:“I am his Highness' dog at Kew; Pray tell me, sir, whose dog are you?" "Ультрас"! Так чьи же вы все-таки псы?
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0
0
KDK2020 (Киев)
20.10.2020 в 21:03
Немає ніякої війни. Мільйони вболівальників Динамо Київ спокійно ставляться до усіх, хто зголосився грати в команді і тренувати її. На кого працює купка заспаних сов - це ще велике запитання. Не треба дубінок. Просто, пора провести поліцейський рейд по "фонатах". Стане ясно, який конкуруючий клуб їх фінансує й який історичний персонаж їхній кумир.
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0
0
alex69 (Париж)
20.10.2020 в 21:02
Долбо_ебы, что с них взять, им футбол не интересен.
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:02
Глупышы. Это план такой, многоходовочка. Сбить с толку итальяшек.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 20:53
Дубінками ультрасів? Серйозно? Вам точно жир з дивана не заважає встати, нє? Так ви попробуйте хоч це зробити, каратєлі, мля.Ультрас ДК - повага. Сцуркіси - ганьба Динамо.
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+2
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.10.2020 в 20:55
Твоя пустая башка - ганьба Чернигова :)
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+1
-3
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 21:04
Нє, ганьба Чернігова - це то, шо ви столиця України. Здавалося б, найбільше місто, а менталітет наче в задрипаного смт.
0
0
Исследователь
20.10.2020 в 20:50
С каждым днём они начинают все больше пиариться, так как понимают что они уже не актуальны, у большинства болел другие приоритеты.
Ответить
+5
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.10.2020 в 20:49
и кому они, ультарсны, сделали сегодня хорошо? Себе? - нет, Динамо? - нет. Так почему пришли? Чтобы не забыть где стадионы?
Ответить
+2
-3
Исследователь
20.10.2020 в 20:49
С каждым днём они будут все больше пиариться, потому что понимают,что уже не актуальны, у большинства болел другие приоритеты.
Ответить
+3
-3
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
20.10.2020 в 20:48
Я смотрю этот сайт очень любит постить новости про бомжей. Никому они не интересны. За счёт Суркиса живут и стреляют себе в ногу)))
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0
-6
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.10.2020 в 20:57
Бомжи - это фк шахтёр (бывший донецк)
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+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
20.10.2020 в 20:45
Да плевать на них
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+5
-3
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 20:42
ультрас- Иуды.
Ответить
+7
-3
krakow (Херсон)
20.10.2020 в 20:48
Точно, именно они Иуды?
Ответить
+4
-1
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 20:55
точно, они предают клуб. Настоящий фанат болеет за клуб, а не за президента или тренера.
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 20:57
Ага, такі ж, як і Мазепа по відношенню до Пєтра Пєрвого. Вони вам не раби, а люди з позицією і власним баченням футболу.
Ответить
+1
-1
krakow (Херсон)
20.10.2020 в 21:04
Так не гони тогда на Зеленского и кабмин. Болей за Украину. А кто,и с какой репутацией будет ей руководить,то дело пятое. А кто против них пойдет, те Иуды. Дубинками их и газом,как одно животное тут предложило.
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
20.10.2020 в 21:09
Ага, і ще буду мовчати проти Суркісів і Ахмєтових, які убивають футбол. Ну чисто совєцькі лекала: наче й не йшло із пам'яти словосполучення "инициатива наказуема".
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.10.2020 в 20:39
В такие минуты хочется вернуть ментов с дубинками на стадион и воспитать этих продажных недофанов
Ответить
+4
-3
Лекарь (село Дарница)
20.10.2020 в 20:50
А в чем их неправда? Сурки - падлы обычные, ворье. За это утрасов дубинками? Или за то, что протестуют против цыгана, который достаточно гавна вылил на Динамо? Протест, запомните, уважаемый, это законное право в любом нормальном обществе. Тем более - мирный протест. Вам бы, с таким ником, лучше заткнуться.
Ответить
+3
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.10.2020 в 20:56
Иди ахметке подлижи, если мозга не хватает думать...
+1
-1
avatar
BogdanOdesskiy (Одесса)
20.10.2020 в 21:02
Неправда их в том,что они клубу ничего хорошего не делают. Вечно из-за них штрафы и санкции. Ты мыслишь как ребенок. Суркис бизнесмен. Динамо это часть его бизнеса. Он вкладывает деньги и большие деньги. Чтоб бизнес был рентабельным,нужно чтоб Динамо хоть что то приносило. Поэтому у руля команды стоит Луческу. Если ультрас что то не нравится,пускай выкупают клуб и назначают туда кого хотят. Много лет динамовские сердца делали только хуже. Уровень команды скатился на дно. Даже в лиге Европы не выйти с группы это позор. Суркис пересмотрел свои взгляды. Почему именно луческу? Потому что человек хорошо знаком с Украиной. С упл . Ему не нужно адаптироваться. Он умеет работать с молодежью. В данный момент я не думаю что был вариант лучше. Так что для команды это хорошо и для сборной тоже. А ультрас пора сопли вытереть и не лезть туда в чем они полный 0
+2
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.10.2020 в 21:03
Да это донецкие боты, им бесполезно объяснять
+1
-1
Камонплей
20.10.2020 в 21:03
у дикарей чуть что сразу влажные мечты дубинках, в рашку вали там тебя быстро насадят
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0
0
rprohats (Львов)
20.10.2020 в 20:38
Да Х.. на них !
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+7
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.10.2020 в 20:49
токо с маленькой буквы - с большой много чести...
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+3
-2


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