Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away"

Неправда их в том,что они клубу ничего хорошего не делают. Вечно из-за них штрафы и санкции. Ты мыслишь как ребенок. Суркис бизнесмен. Динамо это часть его бизнеса. Он вкладывает деньги и большие деньги. Чтоб бизнес был рентабельным,нужно чтоб Динамо хоть что то приносило. Поэтому у руля команды стоит Луческу. Если ультрас что то не нравится,пускай выкупают клуб и назначают туда кого хотят. Много лет динамовские сердца делали только хуже. Уровень команды скатился на дно. Даже в лиге Европы не выйти с группы это позор. Суркис пересмотрел свои взгляды. Почему именно луческу? Потому что человек хорошо знаком с Украиной. С упл . Ему не нужно адаптироваться. Он умеет работать с молодежью. В данный момент я не думаю что был вариант лучше. Так что для команды это хорошо и для сборной тоже. А ультрас пора сопли вытереть и не лезть туда в чем они полный 0