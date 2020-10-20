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Ультрас Динамо на матче с Ювентусом вывесили баннеры "Сцуркисы – позор Динамо" и "Луческу, go away"
Война продолжается
Ультрас "
Так, на матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом", который проходит со зрителями, вывесили баннеры с надписями «Сцуркиси – позор "Динамо" и "Луческу, go away".
Напомним, что к 20-й минуте счет в матче не открыт.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (28)
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pilips111 (Чернигов)
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Joyce (Donetsk)
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KDK2020 (Киев)
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alex69 (Париж)
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oda1979 (Запорожье)
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Footballhead (м. Чернігів)
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