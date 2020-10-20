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Капитан Ювентуса получил травму в игре против Динамо

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Был заменен еще в первом тайме

Капитан Ювентуса получил травму в игре против Динамо
UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" начинает свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. В соперниках туринский "Ювентус".

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Чемпион Италии потерял своего капитана еще в первом тайме. Из-за травмы был заменен Джорджо Кьеллини, место которого занял Демираль. Капитанская повязка была отдана Бонуччи.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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