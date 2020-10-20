Капитан Ювентуса получил травму в игре против Динамо

Сегодня киевское "Динамо" начинает свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. В соперниках туринский "Ювентус".

Чемпион Италии потерял своего капитана еще в первом тайме. Из-за травмы был заменен Джорджо Кьеллини, место которого занял Демираль. Капитанская повязка была отдана Бонуччи.