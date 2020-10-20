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Конте: Интер стал опытнее после выхода в финал Лиги Европы
Вот только трофей так и не взяли
Главный тренер "Интера" Антонио Конте уверен, что его клуб подходит в неплохой форме к началу Лиги Чемпионов.
"После выхода в финал Лиги Европы мы стали опытнее. Мы стали более взрослее, а летние трансферы укрепили наш состав. Сейчас мы имеем хороших центральных полузащитников и может играть в более атакующий футбол.
"Реал" фаворит нашей группы в ЛЧ? Я улыбаюсь, когда кто-то так не считает. Мы ведь говорим о чемпионе Испании, в составе которого играют игроки ценой в сто миллионов", - заявил Антонио.
Завтра миланский клуб сыграет против "Боруссии" М. Также в их группу попали "Шахтер" и "Реал".
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