Конте: Интер стал опытнее после выхода в финал Лиги Европы

Главный тренер "Интера" Антонио Конте уверен, что его клуб подходит в неплохой форме к началу Лиги Чемпионов.

"После выхода в финал Лиги Европы мы стали опытнее. Мы стали более взрослее, а летние трансферы укрепили наш состав. Сейчас мы имеем хороших центральных полузащитников и может играть в более атакующий футбол.

"Реал" фаворит нашей группы в ЛЧ? Я улыбаюсь, когда кто-то так не считает. Мы ведь говорим о чемпионе Испании, в составе которого играют игроки ценой в сто миллионов", - заявил Антонио.

Завтра миланский клуб сыграет против "Боруссии" М. Также в их группу попали "Шахтер" и "Реал".