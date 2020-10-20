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Зубков и Харатин выйдут в старте Ференцвароша на Барселону

Лига Чемпионов
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Зубков и Харатин выйдут в старте Ференцвароша на Барселону
Новина українською

Украинские игроки Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин сыграют в выездном матче своей команды против Барселоны в Лиге чемпионов.

Оба игрока выйдут в стартовом составе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что и Ференцварош и Барселона играют в одной группе с Динамо, которое сейчас соперничает с Ювентусом (0:0 после первого тайма).

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В статье: Барселона Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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