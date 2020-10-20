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Зубков и Харатин выйдут в старте Ференцвароша на Барселону
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Украинские игроки Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин сыграют в выездном матче своей команды против Барселоны в
Оба игрока выйдут в стартовом составе.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что и Ференцварош и Барселона играют в одной группе с Динамо, которое сейчас соперничает с Ювентусом (0:0 после первого тайма).
???? | Tonight’s Starting 1️⃣1️⃣ #fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/NYij4LV9sI— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) October 20, 2020
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