Зубков и Харатин выйдут в старте Ференцвароша на Барселону

Украинские игроки Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин сыграют в выездном матче своей команды против Барселоны в Лиге чемпионов .

Оба игрока выйдут в стартовом составе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что и Ференцварош и Барселона играют в одной группе с Динамо, которое сейчас соперничает с Ювентусом (0:0 после первого тайма).