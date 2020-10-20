Первый гол группового этапа. Мората забил в ворота Динамо в начале второго тайма. ВИДЕО

Сегодня киевское "Динамо" начинает свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. В соперниках туринский "Ювентус".

В первом тайме голов забито не было, однако сразу после перерыва гости повели в счете. Мората идеально сыграл на добивании, после того как Бущан отбил перед собой.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.