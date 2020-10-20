Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый гол группового этапа. Мората забил в ворота Динамо в начале второго тайма. ВИДЕО
А начинали хорошо
Сегодня киевское "Динамо" начинает свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. В соперниках туринский "Ювентус".
В первом тайме голов забито не было, однако сразу после перерыва гости повели в счете. Мората идеально сыграл на добивании, после того как Бущан отбил перед собой.
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Динамо - Ювентус. Забарный, Супряга и Бущан выйдут в старте
- Инвестор новых Карпат рассказал о главной идее и планах клуба
- Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Joyce (Donetsk)
20.10.2020 в 21:43
Ответить
+1
0
simargl (Чернигов)
20.10.2020 в 21:20
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...