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Первый гол группового этапа. Мората забил в ворота Динамо в начале второго тайма. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

А начинали хорошо

Первый гол группового этапа. Мората забил в ворота Динамо в начале второго тайма. ВИДЕО
UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" начинает свой путь в групповом этапе Лиги Чемпионов. В соперниках туринский "Ювентус".

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В первом тайме голов забито не было, однако сразу после перерыва гости повели в счете. Мората идеально сыграл на добивании, после того как Бущан отбил перед собой.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Альваро Мората
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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
20.10.2020 в 21:43
Не вижу повода для печали. Заклятые смотрятся вполне прилично. А Забарный, не сомневаюсь, станет одним из лучших центральных защитников в ЧУ. Сегодня в лице ДК я увидел ну очень крепкий европейский клуб. Не всегда счет отражает содержание. Так что есть повод для Каштру задуматься о перспективах ШД. И мне это нравится :)
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simargl (Чернигов)
20.10.2020 в 21:20
Эх... опять отбил перед собой.
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