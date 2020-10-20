Караваев: Проиграли, но достойно. Все решило индивидуально мастерство

Защитник "Динамо" Александр Караваев в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов от "Ювентуса" (0:2).

"Проиграли, но достойно. В первом тайме игра давалась, многое получалось и не много позволили создать сопернику. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что контролировали игру, "Ювентус" давал нам играть, мы выходили из прессинга и создавали моменты.

Но быстрый гол на первых минутах второго тайма все поломал. Тяжело было снова включиться. Мы не подстраивались под игру соперника, а вели свою. Что-то получалось, что-то – нет. Обидный результат.

Были готовы, что при счете 0:0 соперник будет бежать, прессинговать, но все решило индивидуальное мастерство. Конечно, мы верили, что может добыть очки. Перед матчем тренер рассказывал, за счет чего мы можем обыграть "Ювентус". На второй тайм выходили с большой уверенностью, что сможем взять очки. Все поменял быстрый гол. В перестроениях, тактике, оборонительных действиях и прессинге мы очень здорово сыграли. Решил индивидуальный уровень игроков "Ювентуса".

Во всех оставшихся матчах ЛЧ нужно настраиваться и выходить играть. Все что угодно может произойти. В таком графике мы можем играть, мы к этому шли 4 года", – сказал Караваев.