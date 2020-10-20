  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: Динамо показало, что может быть на равных с Ювентусом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Динамо показало, что может быть на равных с Ювентусом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча с Юве от наставника киевлян

Луческу: Динамо показало, что может быть на равных с Ювентусом
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча с "Ювентусом" (0:2).

— Какие вы увидели положительные моменты в игре своей команды, невзирая на результат?

— Первый положительный момент произошел еще до матча. Он состоял в том, что вот эти молодые футболисты вышли в Лигу чемпионов и получили возможность сыграть с такими командами, как "Ювентус" и "Барселона". Это уже позитив.

Второй положительный момент состоит в том, что эти молодые футболисты, который только недавно вышли из футбольных академий, играли на равных с таким соперником, с такими великими футболистами.

Мы рассчитывали, что во втором тайм будем больше обострять, рисковать, но, к сожалению, допустили эту ошибку на первой минуте после перерыва. Но концовка матча была на нашей стороне, мы играли очень активно, показали, что можем быть на равных с "Ювентусом". Могли забить. Играли интенсивно, очень хорошо и, думаю, что заслуживали гола.

Мы учимся, набираемся опыта. Понятно, что играли сегодня против очень опытных соперников. В эпизоде со вторым пропущенным голом мы не закрыли вовремя Куардадо, а опыт Мораты позволил ему опередить Забарного.

— Рассчитываете ли вы в будущем на Гармаша, который сегодня неожиданно для многих появился на поле?

— В его опыте и мастерстве мы никогда не сомневались. Но Гармаш долгое время отсутствовал, был не подготовлен, но с каждой тренировкой выглядел все лучше. Денис — часть нашего коллектива, поэтому он и вышел на поле. Сейчас у нас такой ритм матчей, что перед каждым матчем нам нужна обойма, как минимум, из 18 игроков, и Гармаш, естественно, входит в эту обойму.

— Есть ли вообще в "Динамо" конкуренты для Супряги по его позиции?

— Вернулся Беседин, он и будет его конкурентом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.10.2020 в 23:11
Какой там на равных, Юве и Динамо - это как небо и земля.
Ответить
0
0
Piter (Полтава)
20.10.2020 в 23:06
японський поліцєйський! до сьогодні думав що "на равных" - це зіграти у нічию. а воно он як виходить! "на равных" це на соєму полі 0:2!! хто вчив мірчу равенствам? наші нєдостаткі суть продолжєніє нашіх достоінств?!
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2020 в 23:10
ничья ,два нул ,как говорил грузин.там нул и там нул
Ответить
0
0
smit2161 (Харьков)
20.10.2020 в 23:06
Сыграли гадко: не могли вырваться из штрафной, по воротам пробили всего несколько раз, причем опасно - один , не создав ни одного голевого момента у ворот Юве.А хорошая мина при плохой игре тренера объяснима: он должен излучать спокойствие и уверенность. Думаю, никаких чудес, о которых мечтали молодые болельщики Динамо не произойдет - матчи ЛЧ с Басой и Юве будут проиграны. Остается надежда на ЛЕ, где нужно опередить настырный Ференц, но это будет сделать нелегко.Так что можем пролететь мимо ЛЕ - турнира, где и должно играть Динамо. Как тут не позавидовать Заре и ее третьему месту в ЧУ...
Ответить
0
0
Sasha555 (Днепропетровск)
20.10.2020 в 23:04
Супряга-бревно!Ё!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...