Пирло: Бущану до уровня Буффона еще надо подрасти

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча с "Динамо" (2:0).

— В целом, я доволен игрой, отдачей футболистов, продуктивностью их действий. Особенно, на фоне не очень удачного субботнего матча с "Кротоне" в чемпионате Италии. У нас был всего один день на подготовку к сегодняшнему поединку, но все получилось хорошо. Не могу, конечно, сказать, что я доволен всеми 90 минутами матча, но, в целом, все играли, как надо. Имел место технический брак, ребята ошибались в передачах, но, в целом, я доволен тем, как мы провели этот матч.

— Можно ли говорить, что "Ювентус" сегодня добыл победу на классе, показав практически стопроцентную реализацию?

— Прежде всего, мы этого результата добились благодаря тем футболистам, которых мы имеем в своем распоряжении. А моментов у нас было много. Особенно, в первом тайме. Но, к сожалению большинство этих возможностей мы упустили. На второй тайм вышли более сконцентрированными, и игра сразу пошла по-другому.

— Луческу является вашим учителем. При этом у вас сегодня состоялся тренерский дебют в Лиге чемпионов. Удалось ли Луческу чем-то вас удивить?

— Этот человек сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни: он меня научил быть профессиональным футболистом, я ему много чем обязан. А сегодня состоялось мое боевое крещение. Доволен этим, потому что я Мирчу Луческу действительно очень уважаю.

— В Украине Бущана уже сравнивают с Буффоном. Как вы относитесь к такому сравнению? И как вам вообще игра вратаря "Динамо"?

— Я не могу сказать, что очень хорошо знаю Бущана. Но в курсе, что он уже выступает в сборной Украины. А что касается сравнений с Буффоном... Думаю, Бущану еще надо подрасти. Ведь Буффон, несмотря на свой возраст, до сих пор сохраняет свою великолепную форму. Этого ему удается достигать благодаря своей работоспособности.