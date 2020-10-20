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Сидорчук: Никакой трагедии, это первый матч группы
Капитан Динамо рассказал о поражении от Ювентуса
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Наверное, 2:0 - чуть-чуть много. Мне внутри матча так показалось. Возможно, со стороны иное впечатление, но с игры иначе все. Соперник наказывал за ошибки. Второй гол особенно здорово забили, без шансов. Футболисты высокого уровня, они такое используют. Я не думаю, что была нервозность. А ошибки всем присущи, не только молодым. Мы пытались играть компактно, пытались придерживаться плана.
В конце мы перехватили инициативу, минут 15 держали мяч. Не было только остроты должной. Мяч держали, а остроты не было. Никакой трагедии, это первый матч группы. Обидно, что именно 0:2. Не думаю, что мы заслуживали такой счет.
Луческу, конечно, расстроен, не хотел так начинать Лигу чемпионов. Сказал, что с "Ференцварошем" будет один из важнейших матчей в Лиге чемпионов", - сказал Сидорчук.
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