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Сидорчук: Никакой трагедии, это первый матч группы

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Капитан Динамо рассказал о поражении от Ювентуса

Сидорчук: Никакой трагедии, это первый матч группы
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов от "Ювентуса" (0:2)

"Наверное, 2:0 - чуть-чуть много. Мне внутри матча так показалось. Возможно, со стороны иное впечатление, но с игры иначе все. Соперник наказывал за ошибки. Второй гол особенно здорово забили, без шансов. Футболисты высокого уровня, они такое используют. Я не думаю, что была нервозность. А ошибки всем присущи, не только молодым. Мы пытались играть компактно, пытались придерживаться плана.

В конце мы перехватили инициативу, минут 15 держали мяч. Не было только остроты должной. Мяч держали, а остроты не было. Никакой трагедии, это первый матч группы. Обидно, что именно 0:2. Не думаю, что мы заслуживали такой счет.

Луческу, конечно, расстроен, не хотел так начинать Лигу чемпионов. Сказал, что с "Ференцварошем" будет один из важнейших матчей в Лиге чемпионов", - сказал Сидорчук.

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В статье: Ювентус (Турин) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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