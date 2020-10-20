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Цыганков: На фоне таких соперников как Ювентус мы должны проверять себя
Итог матча с Юве от хавбека Динамо
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал
- Сейчас у вас такой насыщенный график, много матчей с именитыми соперниками. Можно сказать, что колени уже не дрожат?
- Действительно, график очень насыщенный. Но мы находим в себе силы, ведь не каждый год мы играем с игроками такого уровня и такими именитыми командами. Желание есть, стараемся демонстрировать наш лучший футбол. Настраиваемся на эти матчи и выкладываемся полностью.
- Как повлиял на игру "Динамо" быстрый гол в начале второго тайма? И вообще, как оцените игру вашей команды на фоне такого серьезного соперника?
- Да, этот гол был неожиданный, но мы должны быть готовы психологически к любому развитию событий. Что касается "Ювентуса", это большой клуб с очень классными исполнителями. На фоне таких соперников мы должны себя проверять и за счет таких матчей должны прогрессировать.
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