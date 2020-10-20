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ЛЧ. Ренн и Краснодар сильнейшего не определили

Лига Чемпионов
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Дебютанты разошлись миром

ЛЧ. Ренн и Краснодар сильнейшего не определили
UA-Футбол
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В очном матче сегодня сошлись два дебютанта ЛЧ - "Краснодар" и "Ренн".

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На полях Франции они разошлись ничьей. Счет смогли открыть хозяева, благодаря точному удару с пенальти. Однако Рамирес через три минуты сравнял, установив окончательный счет.

"Ренн"- "Краснодар" 1:1
Голы: Гирассси 56 (п) - Рамирес 59

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В статье: Ренн "Краснодар"
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