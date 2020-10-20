ЛЧ. Ренн и Краснодар сильнейшего не определили

В очном матче сегодня сошлись два дебютанта ЛЧ - "Краснодар" и "Ренн".

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На полях Франции они разошлись ничьей. Счет смогли открыть хозяева, благодаря точному удару с пенальти. Однако Рамирес через три минуты сравнял, установив окончательный счет.

"Ренн"- "Краснодар" 1:1

Голы: Гирассси 56 (п) - Рамирес 59