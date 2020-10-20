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ЛЧ. РБ Лейпциг начинает с легкой победы

Лига Чемпионов
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Результат был сделан в первом тайме

ЛЧ. РБ Лейпциг начинает с легкой победы
UA-Футбол
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Свой путь в Лиге Чемпионов в этом сезоне "РБ Лейпциг" начал в матче против "Истанбул ББ". В прошлом сезоне немцы дошли до полуфинала.

Читайте такжеАнхелиньо снова забил головой, шедевр Поульсена. Аугсбург - РБ Лейпциг 0:2

Сегодня "быки" сделали результат еще в первом тайме, забив два гола. Дублем отметился Анхелиньо, которого в "Сити" списал Гвардиола.

"РБ Лейпциг" - "Истанбул ББ" 2:0
Голы: Анхелиньо 16, 20

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В статье: Истанбул ББ (Стамбул) РБ Лейпциг Анхелиньо
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