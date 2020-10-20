ЛЧ. РБ Лейпциг начинает с легкой победы

Свой путь в Лиге Чемпионов в этом сезоне "РБ Лейпциг" начал в матче против "Истанбул ББ". В прошлом сезоне немцы дошли до полуфинала.

Сегодня "быки" сделали результат еще в первом тайме, забив два гола. Дублем отметился Анхелиньо, которого в "Сити" списал Гвардиола.

"РБ Лейпциг" - "Истанбул ББ" 2:0

Голы: Анхелиньо 16, 20