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ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда Сергея Реброва забила на Камп Ноу, но проиграла крупно

ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров отдавал должное "Барсе" и говорил, что Месси – лучший футболист атакующего плана. Но футбол – это не только атака. Футбол – это и защита, провальное функционирование которой может принести эстетам не меньшее наслаждение. Ребров не летал в облаках, а готовил свою команду к страдальческой работе без мяча.

И пример был хороший. "Хетафе" в последнем матче чемпионата Испании переиграл "Барсу" именно в таком стиле – вязко, плотно, с закрытым пространством. У "Ференцвароша" в этом плане даже было преимущество, поскольку команда не изучена грандами и сохраняет в себе какие-то секреты футбольной провинции. Однако чуда не произошло. Индивидуальный класс игроков "Барсы" сделал свое дело.

ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали - изображение 1

Минут двадцать "Фради" выглядели достойно. Как и предполагалось, ставка была сделана на выход из обороны с помощью длинных передач за спины защитникам "Барсы", которые поднимались очень высоко. Нгуен даже убежал и забил, но в момент передачи был в офсайде. Еще один шанс - на этот раз без нарушений, - был у Исаэла, но с близкого расстояния бразилец засадил в каркас.

Впереди "Барса" действовала без суеты. Очень быстро заработала право на перспективный штрафной, с которого Месси пробил в руки голкиперу. Следующий удар Лионеля уже был с игры с прицелом под стойку, но Дибуш и здесь среагировал. Фати не сумел разумно распорядиться мячом после подхвата.

Каталонцы искали щели, а затем благодаря своему лидеру пошли напролом. Получив мяч у правого угла штрафной площади, аргентинец пошел в обыгрыш и был сбит Ковашевичем. Сам Лео и реализовал пенальти.

Отлегло от души у Кумана, который заметно нервничал, но игроки "Барсы" продолжали наслаждаться игрой. Фати снова не реализовал свой шанс, а потом в который раз проиграл дуэль Дибушу – теперь в ближнем бою. Но гол от Ансу назревал и случился в конце тайма: Де Йонг выполнил профессорскую передачи, Фати одним прикосновением слегка подправил полет мяча.

ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали - изображение 2

Вскоре после перерыва "Барса" забила в третий раз – сделал это Коутиньо ударом в противоход после хитрого сбрасывания от Фати. Этот гол точно не был лишним. Он успокоил игроков "Барсы" и снизил динамику, а заодно уберег хозяев от нервов. Ведь "Фради" все же нашли свой момент в коронном стиле – Нгуен убежал в свободную зону, Пике проиграл ему позицию и перед воротами сфолил. Наказанием стали прямая красная карточка и гол с пенальти от Игоря Харатина.

"Ференцварош" ущипнул соперника, но не настолько, чтобы тот смутился. Переломить ход поединка шансов не было. При счете 3:1 были полу-моменты, однако "Барса" вовремя для себя добавила обороты и сняла все вопросы. Сначала забил Педри после передачи Дембеле, а затем отличился и сам Усман. Хорошая реабилитация для француза за все прежние неудачи. И для Педри после плохого матча против "Хетафе" этот гол важен.

А для Реброва, возможно, это и много. "Ференцварош" не готов играть на равных с "Барсой", но это не значит, что в этой группе венгры обречены на последнее место.

ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали - изображение 3

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур
Испания. Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле – Сандро Шёрер

"Барселона" (Испанія) – "Ференцварош" (Венгрия) 4:1
Голы: Месси 27 (пен.), Фати 42, Коутиньо 52, Педри 82, Дембеле 90 – Харатин 70 (пен.)

"Барселона": Нето – Роберто (Фирпо 62), Пике, Лангле, Дест – Коутиньо (Араухо 71), Пянич (Бускетс 76), Де Йонг – Тринкан (Дембеле 63), Месси, Фати (Педри 63),

"Ференцварош": Дибуш – Ботка (Ловренчич 77), Блажич, Ковашевич, Чивич (Хайстер 63) – Харатин, Лаидуни (Сомалия 63) – Исаэл, Сигер, Зубков (Мак 71) – Нгуен (Боли 71)

Предупреждения: Лаидуни 32, Чивич 44, Харатин 85, Ковашевич 90+1
Удаление: Пике 68

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Барселона Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
21.10.2020 в 00:21
Избили не напрягаясь, даже вдесятером два закатали
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Spokoyno (Киев)
21.10.2020 в 00:06
Навіть "проблемна" Барселона не мала проблем з гостем із Східної чи, як де-які стверджують, Центральної Європи Для цього лідеру господарів навіть не довелося багато бігати По грі погром слабачка то мабуть "ні про що", ну може "напівмолодіжним" складом то ПЛЮС. Особистості Всі бачили, як Куман ПЕРЕЛЯКАВСЯ коли Піке вигнали. Жерар во всій "красі"... кортить забити, а спринт то не його сильний бік... до того "обожнює руку розпускати". Червона 100%, пенальті 95%. І обидва допомагали собі руками, і чіплятися Піке почав далеко до карного... Всі побачили різницю між Грізманном - "дисциплінований солдат" та Брей... Антуан сидить у масці, бо була така установка, іншій НІТ бо йому в ній "не зручно"!
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hardcorepwnz (Украина)
21.10.2020 в 00:03
А красная карточка Пике распространяется на Эль-Классико? Что касается результат, хорошо, Динамо нужно, чтобы главный конкурент пропускал по максимуму.
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Dimka26 (Чернигов)
21.10.2020 в 00:03
Вроде и смотрелись неплохо вначале, но класс есть класс. Посыпались. Динамо может обыгрывать Реброва, класса маловато...
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