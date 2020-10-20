ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали

Сергей Ребров отдавал должное "Барсе" и говорил, что Месси – лучший футболист атакующего плана. Но футбол – это не только атака. Футбол – это и защита, провальное функционирование которой может принести эстетам не меньшее наслаждение. Ребров не летал в облаках, а готовил свою команду к страдальческой работе без мяча.

И пример был хороший. "Хетафе" в последнем матче чемпионата Испании переиграл "Барсу" именно в таком стиле – вязко, плотно, с закрытым пространством. У "Ференцвароша" в этом плане даже было преимущество, поскольку команда не изучена грандами и сохраняет в себе какие-то секреты футбольной провинции. Однако чуда не произошло. Индивидуальный класс игроков "Барсы" сделал свое дело.

Минут двадцать "Фради" выглядели достойно. Как и предполагалось, ставка была сделана на выход из обороны с помощью длинных передач за спины защитникам "Барсы", которые поднимались очень высоко. Нгуен даже убежал и забил, но в момент передачи был в офсайде. Еще один шанс - на этот раз без нарушений, - был у Исаэла, но с близкого расстояния бразилец засадил в каркас.

Впереди "Барса" действовала без суеты. Очень быстро заработала право на перспективный штрафной, с которого Месси пробил в руки голкиперу. Следующий удар Лионеля уже был с игры с прицелом под стойку, но Дибуш и здесь среагировал. Фати не сумел разумно распорядиться мячом после подхвата.

Каталонцы искали щели, а затем благодаря своему лидеру пошли напролом. Получив мяч у правого угла штрафной площади, аргентинец пошел в обыгрыш и был сбит Ковашевичем. Сам Лео и реализовал пенальти.

Отлегло от души у Кумана, который заметно нервничал, но игроки "Барсы" продолжали наслаждаться игрой. Фати снова не реализовал свой шанс, а потом в который раз проиграл дуэль Дибушу – теперь в ближнем бою. Но гол от Ансу назревал и случился в конце тайма: Де Йонг выполнил профессорскую передачи, Фати одним прикосновением слегка подправил полет мяча.

Вскоре после перерыва "Барса" забила в третий раз – сделал это Коутиньо ударом в противоход после хитрого сбрасывания от Фати. Этот гол точно не был лишним. Он успокоил игроков "Барсы" и снизил динамику, а заодно уберег хозяев от нервов. Ведь "Фради" все же нашли свой момент в коронном стиле – Нгуен убежал в свободную зону, Пике проиграл ему позицию и перед воротами сфолил. Наказанием стали прямая красная карточка и гол с пенальти от Игоря Харатина.

"Ференцварош" ущипнул соперника, но не настолько, чтобы тот смутился. Переломить ход поединка шансов не было. При счете 3:1 были полу-моменты, однако "Барса" вовремя для себя добавила обороты и сняла все вопросы. Сначала забил Педри после передачи Дембеле, а затем отличился и сам Усман. Хорошая реабилитация для француза за все прежние неудачи. И для Педри после плохого матча против "Хетафе" этот гол важен.

А для Реброва, возможно, это и много. "Ференцварош" не готов играть на равных с "Барсой", но это не значит, что в этой группе венгры обречены на последнее место.

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур

Испания. Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле – Сандро Шёрер

"Барселона" (Испанія) – "Ференцварош" (Венгрия) 4:1

Голы: Месси 27 (пен.), Фати 42, Коутиньо 52, Педри 82, Дембеле 90 – Харатин 70 (пен.)

"Барселона": Нето – Роберто (Фирпо 62), Пике, Лангле, Дест – Коутиньо (Араухо 71), Пянич (Бускетс 76), Де Йонг – Тринкан (Дембеле 63), Месси, Фати (Педри 63),

"Ференцварош": Дибуш – Ботка (Ловренчич 77), Блажич, Ковашевич, Чивич (Хайстер 63) – Харатин, Лаидуни (Сомалия 63) – Исаэл, Сигер, Зубков (Мак 71) – Нгуен (Боли 71)

Предупреждения: Лаидуни 32, Чивич 44, Харатин 85, Ковашевич 90+1

Удаление: Пике 68

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