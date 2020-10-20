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Луческу: Ювентус был сильнее, но возможно 2:0 - слишком много для такой игры

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Луческу: Ювентус был сильнее, но возможно 2:0 - слишком много для такой игры
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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" проанализировал поражение от "Ювентуса" (0:2) в домашнем поединке 1 тура Лиги чемпионов.

"Выиграла команда, которая была сильнее, опытнее. Две ошибки из-за отсутствия опыта привели к забитым голам. Могли получше сыграть в обороне. Может быть 2:0 - слишком много для такой игры, но в конце игры заслуживали забить свой гол, но если брать в общем, то "Ювентус" был сильнее и заслуженно выиграл.

Доволен игрой, но не доволен ошибкой на 46-й минуте, после которой мы пропустили гол. Это полностью изменило картину на поле. Мы выходили на второй тайм с тем, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть матч. Мы сделали это слишком поздно.

Надо сконцентрироваться на матчах УПЛ и встречах с "Ференцварошем". "Ювентус" и "Барселона" - команды, которые чуть повыше уровнем. Организация игры и сама игра наших футболистов дает надежду на будущее. Нельзя сказать, что мы играли плохо, мы играли очень хорошо.

К арбитрам у меня нет вопросов. Может, только не надо было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича. Арбитр давал играть. Судейство было подобающими Лиге чемпионов", - резюмировал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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