Луческу: Ювентус был сильнее, но возможно 2:0 - слишком много для такой игры

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" проанализировал поражение от "Ювентуса" (0:2) в домашнем поединке 1 тура Лиги чемпионов.

"Выиграла команда, которая была сильнее, опытнее. Две ошибки из-за отсутствия опыта привели к забитым голам. Могли получше сыграть в обороне. Может быть 2:0 - слишком много для такой игры, но в конце игры заслуживали забить свой гол, но если брать в общем, то "Ювентус" был сильнее и заслуженно выиграл.

Доволен игрой, но не доволен ошибкой на 46-й минуте, после которой мы пропустили гол. Это полностью изменило картину на поле. Мы выходили на второй тайм с тем, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть матч. Мы сделали это слишком поздно.

Надо сконцентрироваться на матчах УПЛ и встречах с "Ференцварошем". "Ювентус" и "Барселона" - команды, которые чуть повыше уровнем. Организация игры и сама игра наших футболистов дает надежду на будущее. Нельзя сказать, что мы играли плохо, мы играли очень хорошо.

К арбитрам у меня нет вопросов. Может, только не надо было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича. Арбитр давал играть. Судейство было подобающими Лиге чемпионов", - резюмировал Луческу.