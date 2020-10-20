ПСЖ - МЮ 1:2. Рашфорд сделал то, что не смог Мбаппе

Два разные таймы сыграли "ПСЖ" и "МЮ" на "Парк де Пренс". Если до перерыва игра явно навевала сон, то после пошла настоящая рубка.

Париж начал матч с такой уверенностью в собственном превосходстве, что забыл включить скорости и играл больше пешком. "МЮ", тем временем, стоял в глубокой обороне, чем еще сильнее усложнял хозяевам задачу. По сути, в первом тайме у "ПСЖ" был только дальний удар Ди Марии да тычок Курзава после навеса - в обоих случаях здорово сыграл де Хеа.

Напрочь исчез с радаров Мбаппе - это заслуга Акселя Туанзебе, который даже после длительного лечения в ногах ничуть не уступил французскому вундеркинду. У англичан невидимкой на старте был Рашфорд.

"МЮ" забил свой гол по сути из ничего - Абду Дьялло в совершенно безобидной ситуации сбил Марсьяля, и Матеу Лаос назначил пенальти. Кейлор Навас отразил первый удар Бруну Фернандеша, но повтор показал, что он отступил от линии ворот. Бруну подошел к точке вторично - и в этот раз был точен.

Удивительно, но "ПСЖ" не взбодрил даже пропущенный мяч. Более того, до перерыва инертные французы позволили гостям создать еще парочку опасных шансов. И только после встряски от Тухеля в раздевалке (нисколько не сомневаемся, что было громко), команда заиграла в привычный футбол. Мбаппе и Неймар взвинтили темп, начали выше подниматься фланги защиты, здорово действовал в контрпрессинге новичок Данилу Перейра. Иногда казалось, что он в команде уже ветеран - настолько слаженно все было.

Мбаппе мог забить первым, но де Хеа вытащил сложный удар с острого угла. Дальше пошла череда навесов - Флоренци, Курзава и даже Неймар не брезговали простым элементом, и он таки принес плоды - Марсьяль после углового срезал мяч в свои. И с этого момента пошли качели. То Мбаппе опасно пробьет, то Рашфорд. Париж больше атаковал позиционно, как и полагается, но ему жутко не хватало пространства. Неймар легко обыгрывал двоих, но тут же натыкался либо на третьего, либо на конец поля. Манчестер отвечал на это все быстрыми прорывами, которым жутко недоставало последнего паса. Даже выход Погба это не исправил.

Такая игра нравится болельщикам - настоящая битва, где вратари всегда при деле, а форварды каждые две минуты идут в обводку. Наверное, это даже несправедливо, что одна сторона вырвала победу, но слишком классным вышел удар Рашфорда в концовке. Шансов потащить его у Наваса не было.

Поскольку в параллельном матче "Лейпциг" разнес "Башакшехир", то теперь немцы и англичане во главе группы. Ну а "ПСЖ" никто не виноват - надо было включаться с первой минуты, или, по крайней мере, реализовывать свои шансы после перерыва. Не так должен начинать евросезон финалист минувшей ЛЧ.

Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "МЮ" - 1:2

Голы: Марсьяль, 55 (автогол) - Бруну Фернандеш, 23 (с пенальти), Рашфорд, 87

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Дагба, 79), Дьялло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 86) - Эррера (Рафинья, 79), Данилу Перейра, Гуйе (Кин, 46) - Ди Мария (Сарабия, 86), Мбаппе, Неймар

"МЮ": де Хеа - Туанзебе, Линделеф, Шоу - Уан-Биссака, Мактоминей, Фред, Теллес (Погба, 67) - Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88) - Марсьяль (Джеймс, 88), Рашфорд

Предупреждения: Неймар, 34, Данилу Перейра, 84, Кин, 90 - Мактоминей, 36, Туанзебе, 72