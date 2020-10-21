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Бущан: Команда играла хорошо, после матча болельщики нам аплодировали

Лига Чемпионов
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Но еще есть куда расти

Бущан: Команда играла хорошо, после матча болельщики нам аплодировали
Новина українською

Голкипер “Динамо” Георгий Бущан в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после стартового поединка группового этапа Лиги чемпионов против “Ювентуса” (0:2).

- “Ювентус” - это “Ювентус”. Для нас это огромный опыт, если посмотреть на прогресс команды за короткий период времени. Понятно, что в “Ювентусе” играют футболисты топ-уровня. Мы будем стараться тоже расти к такому уровню.

Хочу отметить, что болельщики, которые пришли сегодня на стадион, после финального свистка нам аплодировали. Команда играла хорошо, но не реализовала свои моменты. Думаю, что дальше мы еще прибавим. Это еще не максимум “Динамо”.

- Не перегорела ли команда до игры?

- Думаю, нет. Половина команды у нас неделю назад играла тоже с топ-командами. Это хороший повод показать себя, проявить свои возможности. Вся борьба еще впереди.

- Какие моменты на поле стали сегодня решающими?

- “Ювентус” смог реализовать моменты, которые у него были.

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В статье: Ювентус (Турин) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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