Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Шахтёр: разбор игры и аналитика
Запись эфира
На Youtube-канале UA-Футбол вышел очередной стрим. На этот раз темой дня был первый матч донецкого "Шахтера" в Лиге Чемпионов. "Горняки" отправились на тяжелый выезд в Мадрид.
В первой части выпуска эксперты оценили шансы команды Каштру, обсудили потери чемпиона Украины перед этой битвой, а также дали свой прогноз на игру. После финального свистка был разбор игры, восхваление донецкого "Шахтера" и критика в адрес чемпиона Испании.
Вы также всегда можете принять участие в нашем прямом эфире. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях или в чате к трансляции своё мнение о нынешней сборной Украины, свои мысли о поединке с немцами и итоговый результат.
Стрим до матча
Стрим после матча
Популярное сейчас
- Лига Чемпионов. Интер – Боруссия М 2:2. Ничья в пользу Шахтера
- Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой
- Шикарный выстрел Модрича сократил отставание от Шахтера. ВИДЕО
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО