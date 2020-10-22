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Реал - Шахтёр: разбор игры и аналитика

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Запись эфира

Реал - Шахтёр: разбор игры и аналитика
UA-Футбол
Новина українською

На Youtube-канале UA-Футбол вышел очередной стрим. На этот раз темой дня был первый матч донецкого "Шахтера" в Лиге Чемпионов. "Горняки" отправились на тяжелый выезд в Мадрид.

В первой части выпуска эксперты оценили шансы команды Каштру, обсудили потери чемпиона Украины перед этой битвой, а также дали свой прогноз на игру. После финального свистка был разбор игры, восхваление донецкого "Шахтера" и критика в адрес чемпиона Испании.

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Вы также всегда можете принять участие в нашем прямом эфире. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях или в чате к трансляции своё мнение о нынешней сборной Украины, свои мысли о поединке с немцами и итоговый результат.

Стрим до матча

Стрим после матча

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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