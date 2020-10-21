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Барселона - Ференцварош 5:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Барселона - Ференцварош, Лига Чемпионов, 20 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Барселона - Ференцварош, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Реброва пропустила уже на 27-й минуте - Месси реализовал пенальти. Фати до перерыва удвоил преимущество, а уже во втором тайме Коутиньо сделал счет 3:0. На 68-й минуте Херард Пике решил вернуть интригу - центрбэк привез пенальти и заработал красную карточку. 11-метровый реализовал Игорь Харатин. Однако даже в меньшинстве каталонцы доказали свое преимущество - еще два гола провели Дембеле и 17-летний воспитанник Ла Масии Педри. Напомним, что в другом матче группы Ювентус обыграл на выезде киевское Динамо 2:0.
Лига Чемпионов. Группа G. Первый тур
Барселона - Ференцварош 5:1
Голы: Месси 27 пен., Фати 42, Коутиньо 52, Педри 82, Дембеле 89 - Харатин 70 пен.
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