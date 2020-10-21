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ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, 20 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Английская команда забила первой в середине первого тайма, но в начале второго Марсьяль срезал мяч в собственные ворота. Парижане владели ощутимым преимуществом после перерыва, но решающий гол забили манкунианцы - классный удар вышел у Рашфорда.
Лига Чемпионов. Группа Н. Первый тур
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Фернандес 23 пен., Марсьяль 53 аг, Рашфорд 87
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