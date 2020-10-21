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Восемь игроков Динамо дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов
Еще столько - могут дебютировать
8 игроков "
Впервые в группе турнира сыграли Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригеш и Денис Попов.
Также впервые сыграть в группе ЛЧ имеют шанс Руслан Нещерет, Денис Бойко, Александр Сирота, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Бондан Леднев и Микель Дуелунд.
Из игроков основы ранее в группе ЛЧ играли только Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, из футболистов замены - Беньямин Вербич и Денис Гармаш.
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