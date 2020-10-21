  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Восемь игроков Динамо дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Восемь игроков Динамо дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще столько - могут дебютировать

Восемь игроков Динамо дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов
Новина українською

8 игроков "Динамо" дебютировали в групповом этапе Лиге чемпионов в матче с "Ювентусом".

Впервые в группе турнира сыграли Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родригеш и Денис Попов.

Также впервые сыграть в группе ЛЧ имеют шанс Руслан Нещерет, Денис Бойко, Александр Сирота, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Бондан Леднев и Микель Дуелунд.

Из игроков основы ранее в группе ЛЧ играли только Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, из футболистов замены - Беньямин Вербич и Денис Гармаш.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) дебют
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...