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Благодаря киевскому Динамо в групповом этапе ЛЧ впервые сыграл представитель Люксембурга

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вышел на замену

Благодаря киевскому Динамо в групповом этапе ЛЧ впервые сыграл представитель Люксембурга
Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес стал первым гражданином Люксембурга, который сыграл в групповом этапе самого престижного еврокубка.

25-летний футболист появился на поле в матче с "Ювентусом" во втором тайме - заменил на 16-й минуте уругвайца Карлоса де Пену. За это время Жерсон не успел повлиять на окончательный счет.

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"Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского "Ювентуса" со счетом 0:2. Она была для "бело-синих" первой под руководством Мирчи Луческу.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 10:20
Это днище, только и может иметь подобного плана новости! Отхряпало тихонько Юве, и довольны)))))
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