Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Благодаря киевскому Динамо в групповом этапе ЛЧ впервые сыграл представитель Люксембурга
Вышел на замену
Вингер "
25-летний футболист появился на поле в матче с "Ювентусом" во втором тайме - заменил на 16-й минуте уругвайца Карлоса де Пену. За это время Жерсон не успел повлиять на окончательный счет.
"Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского "Ювентуса" со счетом 0:2. Она была для "бело-синих" первой под руководством Мирчи Луческу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football.ua
Популярное сейчас
- SofaScore и WhoScored выставили оценки за матч Динамо - Ювентус
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Пирло: Бущану до уровня Буффона еще надо подрасти
- Суркис высказался о Ювентусе и Криштиану Роналду
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 10:20
Ответить
0
-6
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...