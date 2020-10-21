Благодаря киевскому Динамо в групповом этапе ЛЧ впервые сыграл представитель Люксембурга

Вингер " Динамо " Жерсон Родригес стал первым гражданином Люксембурга, который сыграл в групповом этапе самого престижного еврокубка.

25-летний футболист появился на поле в матче с "Ювентусом" во втором тайме - заменил на 16-й минуте уругвайца Карлоса де Пену. За это время Жерсон не успел повлиять на окончательный счет.

"Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского "Ювентуса" со счетом 0:2. Она была для "бело-синих" первой под руководством Мирчи Луческу.