Шестнадцать сезонов подряд: Месси установил уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился историческим достижением в рамках матча 1-го тура групповой стадии ЛЧ с венгерским "Ференцварошем" (5:1).

Пресс-служба "сине-гранатовых" в Твиттере сообщает, что аргентинец стал первым игроком в истории главного клубного европейского турнира, которому удалось забить в 16 розыгрышах соревнования подряд.

В текущей кампании Лионель сыграл в 5 матчах за каталонцев во всех турнирах (2 гола и 3 ассиста). Во 2-м туре Лиги чемпионов "Барселона" приедет в Турин в гости к "Ювентусу" – поединок будет сыгран 28 октября.

Leo #Messi is the first player in @ChampionsLeague history to score in 16 consecutive seasons! #UCL



???? 05/06

???? 06/07

???? 07/08

???? 08/09

???? 09/10

???? 10/11

???? 11/12

???? 12/13

???? 13/14

???? 14/15

???? 15/16

???? 16/17

???? 17/18

???? 18/19

???? 19/20

???? 20/21 pic.twitter.com/CNueYYTNPX