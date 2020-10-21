  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шестнадцать сезонов подряд: Месси установил уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шестнадцать сезонов подряд: Месси установил уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лео on fire

Шестнадцать сезонов подряд: Месси установил уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов
Новина українською

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился историческим достижением в рамках матча 1-го тура групповой стадии ЛЧ с венгерским "Ференцварошем" (5:1).

Читайте такжеЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали

Пресс-служба "сине-гранатовых" в Твиттере сообщает, что аргентинец стал первым игроком в истории главного клубного европейского турнира, которому удалось забить в 16 розыгрышах соревнования подряд.

В текущей кампании Лионель сыграл в 5 матчах за каталонцев во всех турнирах (2 гола и 3 ассиста). Во 2-м туре Лиги чемпионов "Барселона" приедет в Турин в гости к "Ювентусу" – поединок будет сыгран 28 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 11:41
В игре с днищем ещё пару рекордов поставишь. Леонель.
Ответить
0
0
paramon7 (Запорожье)
21.10.2020 в 11:30
Уникальное достижение повторит Роналду после первого гола в ЛЧ в этом сезоне. Месси просто раньше сыграл первый матч ЛЧ в этом сезоне и забил. А так они оба забивают с сезона 2005/2006
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...