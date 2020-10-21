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Лэмпард – о ничье 0:0 с Севильей: Обе команды довольны результатом

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Лэмпард – о ничье 0:0 с Севильей: Обе команды довольны результатом
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Севильей" (0:0) в 1-м туре группового этапа ЛЧ. Цитирует англичанина BBC со ссылкой на BT.

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"Приятные чувства от того, что мы сыграли на ноль. Тьяго Силва действовал великолепно – с опытом на топ-уровне. Эдуару Менди необходимо было сделать один сэйв и он справился. В матче против очень хорошей команды мы показали организацию. Гости создали множество угроз после подач. У нас было несколько моментов, но игра была достаточно осторожной, обе команды старались нейтрализовать друг друга, особенно в первом тайме. Мы взяли один пункт и идем дальше".

"Уверен, что обе команды довольны результатом. Мы пропустили гол на последней минуте в прошлом поединке – конечно, мы держали это в голове. Нельзя сказать, что это хорошее чувство, но такова ситуация. Этот поединок придаст нам уверенности. В ЛЧ часто полагаешься на один момент, но сегодня его не было. Мы не жалуемся, так как много забиваем в АПЛ – просто остаемся довольны сухим матчем. "Челси" продолжит прогрессировать – впереди длинный сезон, это отличный старт в сложном квартете".

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В статье: Тьяго Силва Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Севилья Лига Чемпионов УЕФА Севилья (Испания) Эдуар Менди
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Источник:
BBC

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