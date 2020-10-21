Лэмпард – о ничье 0:0 с Севильей: Обе команды довольны результатом

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Севильей" (0:0) в 1-м туре группового этапа ЛЧ. Цитирует англичанина BBC со ссылкой на BT.

"Приятные чувства от того, что мы сыграли на ноль. Тьяго Силва действовал великолепно – с опытом на топ-уровне. Эдуару Менди необходимо было сделать один сэйв и он справился. В матче против очень хорошей команды мы показали организацию. Гости создали множество угроз после подач. У нас было несколько моментов, но игра была достаточно осторожной, обе команды старались нейтрализовать друг друга, особенно в первом тайме. Мы взяли один пункт и идем дальше".