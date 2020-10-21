Куман: Удаление Пике – это чересчур суровое наказание, однако Барселона хорошо играла вдесятером

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги поединка с "Ференцварошем" (5:1) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца Marca.

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"В целом я доволен игрой, тремя очками и пятью забитыми голами. Удаление Пике – это чересчур суровое наказание. Пенальти и удаление – перебор. Однако нужно отметить, что команда хорошо играла в меньшинстве".

"Тринкау на своем фланге создал много проблем сопернику, Дембеле хорошо вошел в игру, забил гол и создавал моменты. Игроки ощущают ритм. Араухо также выглядел хорошо – если что-то случится с Лангле или Пике, я буду спокоен".