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Куман: Удаление Пике – это чересчур суровое наказание, однако Барселона хорошо играла вдесятером

Лига Чемпионов
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Куман: Удаление Пике – это чересчур суровое наказание, однако Барселона хорошо играла вдесятером
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги поединка с "Ференцварошем" (5:1) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца Marca.

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"В целом я доволен игрой, тремя очками и пятью забитыми голами. Удаление Пике – это чересчур суровое наказание. Пенальти и удаление – перебор. Однако нужно отметить, что команда хорошо играла в меньшинстве".

"Тринкау на своем фланге создал много проблем сопернику, Дембеле хорошо вошел в игру, забил гол и создавал моменты. Игроки ощущают ритм. Араухо также выглядел хорошо – если что-то случится с Лангле или Пике, я буду спокоен".

"Отсутствие Гризманна? То, что он не играл сегодня, не значит, что он не выйдет в субботу против "Реала". Моя работа заключается в том, что я выбираю лучших футболистов в определенные моменты времени. Теперь мы начинаем подготовку к Эль-Класико".

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В статье: Херард Пике Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Жерар Пике
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Источник:
Marca

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