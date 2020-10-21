Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манор Соломон высказался о противостоянии с мадридским Реалом
Попытаются сыграть в свой футбол
Атакующий полузащитник "
Конечно, хотелось бы сыграть на Сантьяго Бернабеу и в присутствии болельщиков.
Однако ситуация в мире этого не позволяет. Мы в одинаковых условиях с "Реалом" и попробуем сыграть в свой футбол с топовым европейским соперником.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- ПСЖ - МЮ 1:2. Рашфорд сделал то, что не смог Мбаппе
- ЛЧ. Барселона - Ференцварош 5:1. Ущипнули, но не покусали
- Харатин забил Барселоне в матче Лиги чемпионов
- Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 11:27
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...