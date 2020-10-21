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Манор Соломон высказался о противостоянии с мадридским Реалом

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(2 голосов)

Попытаются сыграть в свой футбол

Манор Соломон высказался о противостоянии с мадридским Реалом
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон поделился с ТК Футбол мыслями о том, что матч "горняков" с мадридским "Реалом" на выезде состоится не на основной арене "Сантьяго Бернабеу", а на запасном стадионе - "Альфредо ди Стефано".

Читайте такжеВключай стрим до и после матча Реал - Шахтёр и делись своим мнением об игре

Конечно, хотелось бы сыграть на Сантьяго Бернабеу и в присутствии болельщиков.

Однако ситуация в мире этого не позволяет. Мы в одинаковых условиях с "Реалом" и попробуем сыграть в свой футбол с топовым европейским соперником.

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В статье: Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Манор Соломон
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 11:27
Прояви себя и будешь, возможно, чаще играть против Реала........ Типо за Валенсию или Севилью.......
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