Манор Соломон высказался о противостоянии с мадридским Реалом

Атакующий полузащитник " Шахтера " Манор Соломон поделился с ТК Футбол мыслями о том, что матч "горняков" с мадридским "Реалом" на выезде состоится не на основной арене "Сантьяго Бернабеу", а на запасном стадионе - "Альфредо ди Стефано".

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