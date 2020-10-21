Тухель: ПСЖ вообще не было на поле в первом тайме с МЮ – это один из худших наших поединков

Наставник "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2). Цитирует тренера парижан Get French Football News со ссылкой на beIN Sports.

"В первом тайме "ПСЖ" вообще не было на поле. Это не наш уровень. Не знаю, почему так сложилось, но ни во владении мячом, ни в его перемещении, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем уровне".