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Тухель: ПСЖ вообще не было на поле в первом тайме с МЮ – это один из худших наших поединков
Томас вышел на связь
Наставник "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2). Цитирует тренера парижан Get French Football News со ссылкой на beIN Sports.
"В первом тайме "ПСЖ" вообще не было на поле. Это не наш уровень. Не знаю, почему так сложилось, но ни во владении мячом, ни в его перемещении, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем уровне".
"Мы уступали 0:1 и играть во втором тайме лучше, чем в первом – было легко. Мы попробовали внести тактические изменения из-за травмы Гуйе, выпустили еще одного игрока в атаку. "ПСЖ" рискнул и поплатился за это под занавес встречи. С первой минуты я понимал, что игра не задалась. Также отмечу, что у нас много травмированных игроков".
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