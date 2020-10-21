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Тухель: ПСЖ вообще не было на поле в первом тайме с МЮ – это один из худших наших поединков

Лига Чемпионов
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Томас вышел на связь

Тухель: ПСЖ вообще не было на поле в первом тайме с МЮ – это один из худших наших поединков
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Наставник "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2). Цитирует тренера парижан Get French Football News со ссылкой на beIN Sports.

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"В первом тайме "ПСЖ" вообще не было на поле. Это не наш уровень. Не знаю, почему так сложилось, но ни во владении мячом, ни в его перемещении, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем уровне".

"Мы уступали 0:1 и играть во втором тайме лучше, чем в первом – было легко. Мы попробовали внести тактические изменения из-за травмы Гуйе, выпустили еще одного игрока в атаку. "ПСЖ" рискнул и поплатился за это под занавес встречи. С первой минуты я понимал, что игра не задалась. Также отмечу, что у нас много травмированных игроков".

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В статье: Лига чемпионов Томас Тухель Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
GFNF

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