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Сульшер: Мактоминей играл впечатляюще – особенно если учесть тот факт, что он потерял одну линзу

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Сульшер: Мактоминей играл впечатляюще – особенно если учесть тот факт, что он потерял одну линзу
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над "ПСЖ" (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует норвежца BBC со ссылкой на BT Sport.

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"У нас другие ощущения по сравнению с последней победой в Париже. Сейчас речь идет о начале группового этапа, хоть мы и обыграли потрясающую команду. В прошлый раз это был матч плей-офф, мы ощущали эйфорию. Сейчас все было стерильно, без болельщиков, но мы все равно сыграли отлично и заслужили победу".

"Когда ты едешь к команде, у которой есть Неймар и Мбаппе, то нужно качественно защищаться, а вратарь должен спасать. Туанзебе – топ-защитник. Это его первый матч за 10 месяцев, он стал доказательством уровня Акселя".

"Бруну Фернандеш не забил два пенальти подряд, но он не прекратит их бить. Португалец проявил сосредоточенность и характер. Мы знаем, что нам нужно 10 очков, чтобы выйти из группы, поэтому матч на следующей неделе будет очень важным. Сейчас у всех сложный график".

"Мактоминей? Выступление Скотта в первом тайме было впечатляющим – особенно если учесть тот факт, что он потерял одну контактную линзу".

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В статье: Лига чемпионов Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Аксель Туанзебе Скотт МакТоминей Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
BBC

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