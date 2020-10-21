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Хавбек Ювентуса назвал Динамо молодой командой, которая много бегает

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Назвал залог победы

Хавбек Ювентуса назвал Динамо молодой командой, которая много бегает
Новина українською

Адриен Рабио, полузащитник итальянского "Ювентуса", прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в стартовом матче Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно добавляем как в физической готовности, так и в технике.

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Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Адриен Рабио
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 13:24
И ещё оно со своими любчиками, уж очень много заглатывает)))))
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 13:11
Типо как стадо баранчиков))))))
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 13:02
Итальянцы занались тонким троллингом:)) Сначало Пирло "зирку" Бущана опустил, теперь Рабио ...
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