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Хавбек Ювентуса назвал Динамо молодой командой, которая много бегает
Назвал залог победы
Адриен Рабио, полузащитник итальянского "Ювентуса", прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в стартовом матче Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно добавляем как в физической готовности, так и в технике.
Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.
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