Бущан рассказал, считает ли себя героем, а также про свой диалог с Буффоном

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал пресс-службе столичного клуба о домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2).

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– Чувствуешь ли ты себя героем Украины? Ты сделал столько сэйвов за сборную и "Динамо"...

– Нет. Бывает по-разному: бывает идет, а бывает – нет. Это моя работа и стараюсь ее выполнять хорошо.

– Какие у тебя эмоции от дебюта в Лиге чемпионов?

– Хорошие. Да, мы не смогли добиться результата, на который рассчитывали, но при этом скажу, что команда показала отличный футбол, просто не получилось реализовать свои моменты. Это огромный опыт, мы проделали большую работу за короткий промежуток времени.

– Расстроило ли то, что не было Роналду?

– Нет, был Буффон (улыбается). Но "Ювентус" – это не только Роналду. Это отличная команда. Для нас это опыт и престиж – играть в этом турнире с такими командами.

– Общался с Буффоном?

– Да. Пожелали друг другу удачи.

– Вернулась Лига чемпионов. Что можешь сказать нашим болельщикам?

– Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, которая была. Даже при негативном результате болельщики после матча аплодировали. Им в радость увидеть такие команды и нашу игру.