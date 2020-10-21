Хлус о матче Динамо - Юве: В классе мы уступаем итальянцам. Но это можно перекрыть другими качествами

Бывший нападающий киевского клуба Виктор Хлус подвел итог матча группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ювентусом" (0:2).

- В предматчевом интервью, предполагая кто, может заменить Роналдо, вы сказали: "Тот, кто его заменит, может оказаться опаснее, чем португальская звезда, и "неизвестная" фигура принесет больше неприятностей". Ваше предсказание сбылось - им оказался Мората.

- Да, игрок сборной Испании безболезненно заменил Роналдо. Мората игрок другого плана, он зависим от командных действий, в отличие от португальца, который берет игру на себя, может обыграть и забить. Мората - типичный центрфорвард, игрок штрафной площадки. Первый мяч забил после добивания, бросившись на мяч словно коршун.

А второй гол разыграли как по учебнику: подача с фланга, рывок в нужную точку и классно забил уже головой. Вот таким должен быть нападающий, которого, к сожалению, не хватает динамовцам на протяжении последних лет. Если сравнить составы "Динамо" и "Ювентуса" то по классу мы сильно уступаем. Что сказать, если такие игроки, подчеркну своих сборных, как аргентинец Дибала, итальянец Бернадески, бразилец Рамос находятся в запасе, выходя на замену, усиливают игру. К сожалению, у нас таких нет!

- В пропущенных мячах, и это не в первый раз, опять вина пары центральных защитников Миколенко и Забарного?

- По моему мнению, это слабая пара, и на данный этап болевая точка команды. Как вы правильно заметили, постоянно происходят ошибки, как в матчах за "Динамо", так и за сборную. Из под них уже не впервой забивают голы. Когда Мората забивал первый гол, он оказался быстрее и ловчее Миколенко, а во втором, пока Забарный стоял и смотрел вместо того чтобы идти к мячу, прозевал рывок того же Мораты. А ведь с его данными он такие мячи должен вырывать у нападающего и не позволять играть головой. Еще рано выдавать ему хвалебные дифирамбы.

Волею случая, что основные защитники травмированы, он в раннем возрасте попал в основу, но не оправдывает надежды. Пока эта пара разочаровывает своей неуверенной игрой и вызывает много вопросов. Нужно понять, что Миколенко хорош на своей позиции левого защитника. И это мы увидели, когда пошла перестройка игры, он перешел на фланг, где начал совершать рейды, и появилась сразу же острота в атакующих действиях.

- А в целом как игра команды?

- Как я и предполагал "Динамо" выберет старую тактику: плотная игра в обороне, с переходом в контратаку, в надежде подкараулить ошибку в тылу соперника. Но встречались то с "Ювентусом", который практически не ошибается, не дав никаких шансов забить. За весь матч динамовцы не создали ни одного голевого момента. Видно было, что ставку сделали на ничью, которая была бы отличным результатом. Играли робко, осторожно, боялись раскрываться и бежать вперед. Такое впечатление, что у "Динамо" одна тактическая схема: сидеть сзади и ждать своего момента. Если с более слабыми соперниками такая игра проходит, то с грандами нужно искать другую тактику.

Первый тайм продержались, но во втором итальянцы дожали. Проигрывая 0:1, нужно было спасать игру, перестраиваться, а тактический план игры так и не менялся. И только при счете 0:2, "Динамо" в последние 5-7 минут начало создавать давление. А почему бы не играть так с первых минут и навязать сопернику свои условия? Да в мастерстве и классе мы уступаем итальянцам. Но это можно перекрыть другими качествами: отменной физической готовностью, работоспособностью, стелиться в подкатах, не дать думать и дышать сопернику. Это еще не тот "Ювентус", который был в прошедшем сезоне. Команда на стадии перестройки и находится пока не на должном уровне. Но динамовцы не воспользовались этим. "Ювентус" начал игру не совсем активно, не применяли прессинг, не перекрывали пространство, позволяя киевлянам катать мяч на своей половине поля. И в первой половине "Динамо" по статистике даже больше владело мячом.

Хочется, чтобы "Динамо" было разноплановой командной, где прослеживалось несколько тактических схем. А пока есть только одна тактика. Чтобы выигрывать, нужно создавать моменты, а для этого необходимо играть на атаку. Если один удар в створ ворот за матч, то о какой надежности идет речь. Поэтому результат закономерен. Класс и индивидуальное мастерство игроков "Ювентуса" намного выше, чем у "Динамо". Киевляне с такими командами как "Барселона" и "Ювентус" будут пока в роли прилежного ученика, где нужно все лучшее впитывать, расти и совершенствоваться.

- Несмотря на поражение, можно ли кого-то выделить в составе "Динамо"?

- Кроме Бущана пока некого. Если бы не он, то итальянцы забили бы еще в первом тайме, и конечный счет был бы более крупным. Правда, нужно похвалить команду за старение, самоотдачу и строгое выполнение тренерского плана в первом тайме. А последние минуты матча, где был всплеск, показали, что есть надежда смотреть в будущее с оптимизмом.