Мората назвал Динамо командой, которая "может создавать проблемы"

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората высказался о важности победы над киевским " Динамо " в Лиге чемпионов (2:0).

Играть в Лиге чемпионов в футболке "Ювентуса" - это огромные эмоции. Мы хотим дойти до конца и боремся за это.

Было важно победить команду, которая может создавать проблемы, потому что они быстрые и очень молодые.