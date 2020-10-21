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Мората назвал Динамо командой, которая "может создавать проблемы"
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората высказался о важности победы над киевским "
Играть в Лиге чемпионов в футболке "Ювентуса" - это огромные эмоции. Мы хотим дойти до конца и боремся за это.
Было важно победить команду, которая может создавать проблемы, потому что они быстрые и очень молодые.
Мы быстро передвигали мяч и хорошо справились с давлением, так и надо продолжать.
Федерико Кьеза и Деян Кулусевски? Они - отличные ребята, очень хорошие игроки, впереди у них большое будущее, - цитирует Морату сайт "Ювентуса".
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