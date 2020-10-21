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Мората назвал Динамо командой, которая "может создавать проблемы"

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Мората назвал Динамо командой, которая "может создавать проблемы"
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората высказался о важности победы над киевским "Динамо" в Лиге чемпионов (2:0).

Играть в Лиге чемпионов в футболке "Ювентуса" - это огромные эмоции. Мы хотим дойти до конца и боремся за это.

Было важно победить команду, которая может создавать проблемы, потому что они быстрые и очень молодые.

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Мы быстро передвигали мяч и хорошо справились с давлением, так и надо продолжать.

Федерико Кьеза и Деян Кулусевски? Они - отличные ребята, очень хорошие игроки, впереди у них большое будущее, - цитирует Морату сайт "Ювентуса".

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората Федерико Кьеза Деян Кулусевски
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 14:12
Ага, проблемы самим себе!!))))
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