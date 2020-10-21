  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рустам Худжамов оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рустам Худжамов оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Рустам Худжамов оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов
Новина українською

Экс-вратарь "Шахтера", а сегодня телеэксперт Рустам Худжамов считает, что донецкий клуб может выйти из группы ЛЧ с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Борьба за выход в плей-офф будет сложная, но в любом случае нельзя. Мы знаем примеры в истории футбола, когда команды, на которые никто не ставит и прячут заранее, играют и показывают на длинной дистанции тот результат, которого никто не ожидал.

После коронавируса «Шахтер» будет не совсем тем «Шахтером», несколько игр надо на раскачку. Надеюсь, они смогут как можно скорее вернуть свои кондиции. Игры с «Боруссией» - центральные, но нужно искать свои шансы и с другими противниками.

Читайте такжеРеал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

У "Шахтер" есть игроки, которые сами могут навязывать игру. Но это зависит от того, какое у них будет настроение креативить, насколько подготовится противник и тщательно разберет тактику "Шахтера". Их игра сейчас зависит в основном от Тайсона и Марлоса. Если у них что-нибудь не выходит на поле, «Шахтер» уже не так опасен. Игра с «Десной» это подтвердила.

Посмотрим, эти матчи будут интересны всем, в первую очередь болельщикам дончан. Мы понимаем, что Тайсон и Марлос не молодеют. Будет интересно, как тренеры "Шахтера" смогут найти выход.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 15:48
Не можна. У любому випадку.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
21.10.2020 в 15:22
Борьба за выход в плей-офф будет сложная, но в любом случае нельзя Ну в конце концов. Хотя бы автор заметки может прочесть что написал
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...