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Рустам Худжамов оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов
Экс-вратарь "Шахтера", а сегодня телеэксперт Рустам Худжамов считает, что донецкий клуб может выйти из группы ЛЧ с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".
Борьба за выход в плей-офф будет сложная, но в любом случае нельзя. Мы знаем примеры в истории футбола, когда команды, на которые никто не ставит и прячут заранее, играют и показывают на длинной дистанции тот результат, которого никто не ожидал.
После коронавируса «Шахтер» будет не совсем тем «Шахтером», несколько игр надо на раскачку. Надеюсь, они смогут как можно скорее вернуть свои кондиции. Игры с «Боруссией» - центральные, но нужно искать свои шансы и с другими противниками.
У "Шахтер" есть игроки, которые сами могут навязывать игру. Но это зависит от того, какое у них будет настроение креативить, насколько подготовится противник и тщательно разберет тактику "Шахтера". Их игра сейчас зависит в основном от Тайсона и Марлоса. Если у них что-нибудь не выходит на поле, «Шахтер» уже не так опасен. Игра с «Десной» это подтвердила.
Посмотрим, эти матчи будут интересны всем, в первую очередь болельщикам дончан. Мы понимаем, что Тайсон и Марлос не молодеют. Будет интересно, как тренеры "Шахтера" смогут найти выход.
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