Рустам Худжамов оценил шансы Шахтера на выход из группы Лиги чемпионов

Экс-вратарь "Шахтера", а сегодня телеэксперт Рустам Худжамов считает, что донецкий клуб может выйти из группы ЛЧ с "Реалом", "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Борьба за выход в плей-офф будет сложная, но в любом случае нельзя. Мы знаем примеры в истории футбола, когда команды, на которые никто не ставит и прячут заранее, играют и показывают на длинной дистанции тот результат, которого никто не ожидал.

После коронавируса «Шахтер» будет не совсем тем «Шахтером», несколько игр надо на раскачку. Надеюсь, они смогут как можно скорее вернуть свои кондиции. Игры с «Боруссией» - центральные, но нужно искать свои шансы и с другими противниками.