Пятов: У Реала похожая ситуация с нашей

Капитан " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о подготовке к матчу ЛЧ с "Реалом", который состоится сегодня в Мадриде.

- Каково это — начинать с одним из фаворитов турнира?

- Представлять "Реал" нет смысла. Одна из лучших команд. Тем более в Лиге чемпионов достаточно успешно выступает. Ну ничего! Мы должны учиться. Для этого и играем, чтобы встречаться с такими командами. Выигрываем чемпионат и попадаем в Лигу чемпионов.

Надеюсь, мы выполним тренерский план и добьёмся положительного результата.

- Какое у вас впечатление от "Реала" в этом сезоне? Они не выполнили ни одного трансфера. В пяти турах было одно поражение. Что можете сказать об этом?

- Похожая ситуация с нашей. Мы тоже ни одного трансфера не провели и также не сумели набрать максимум очков в чемпионате. Это ни о чем не говорит. Сезон тяжелый. Говорить о какой-то готовности или проблемах тяжело, потому что все команды в подвешенном состоянии - не понятно, что происходит.

У нас полкоманды выпало и молодые ребята получили шанс проявить себя. Надо пользоваться и выходить из этой ситуации.

- Вы даете советы молодым игрокам?

- Нет. Для этого есть тренера. Я как капитан свою функцию выполняю. Никому не гарантировано место в составе, все должны доказывать, а тренер будет выбирать и ставить лучшего.

Я уверен в наших игроках. У нас очень талантливая молодежь. Они по потенциалу не хуже игроков, которые ушли в топ-клубы. Это моё мнение. Чтобы его подтверждать, эта молодежь должна проявлять себя на футбольном поле. Я надеюсь, что все будет хорошо и ребята покажут свой уровень.

- За счет чего "Шахтер" может остановить чемпиона Испании?

- Лига чемпионов и чемпионат - это разные турниры. Здесь много мелочей. Мы хотим "сыграть на ноль" и добиться положительного результата. Это основная задача, но как мы ее выполним — покажет игра.

- В прошлом туре ЧУ "Шахтер" разгромно выиграл у "Львова" (5:1). Это влияет на ваш настрой?

- Конечно, каждая победа придает уверенности. Однако не забывайте о том, что травму получил Виктор Коваленко. В последних играх он показывает, что стал игроком, который помогает команде и без которого может быть очень непросто.

Да, мы выиграли, но потеряли важного игрока. Не знаю, как это отразится на команде, но надеюсь, что все будет хорошо.

- Тренер произносил мотивирующие речи перед "Реалом"?

- Какая мотивация? Мы играем с "Реалом" на выезде. Здесь мотивация не нужна, особенно для ребят, которые не так много играли в Лиге чемпионов. Для них это мечта всей жизни. Шанс сыграть против сильнейших игроков мира.

- Как себя чувствуете после самоизоляции?

- Чувствую себя хорошо. Я два дня тренируюсь в общей группе. Не скажу, что мне там слишком тяжело.

Тренерский штаб будет решать, кто выйдет в старте. У нас есть три вратаря. Кто выйдет - это решать тренерам.