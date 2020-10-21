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Каштру рассказал, кто из вратарей Шахтера займет место в воротах в матче с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тренер расставил все точки над i

Каштру рассказал, кто из вратарей Шахтера займет место в воротах в матче с Реалом
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК "Футбол" рассказал, кто займет место в воротах в сегодняшнем поединке Лиги чемпионов против "Реала".

"Никаких секретов и интриги. Футбол очень линейный. Это то, что я говорил ранее. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и отыграл в последнем матче. Мы ему доверяем.

Понятно, что Пятов - капитан "Шахтера" и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из тех, которые перенесли Covid-19, не будет играть. Это мой принцип. Это моё решение.

Если нужно будет его (Трубина - прим.) поменять - мы его (Пятова - прим.) поставим. Если с Трубиным что-то произойдет до игры - будет играть Пятов", - сказал Каштру.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Луиш Каштру Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 17:02
Четко и ясно
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