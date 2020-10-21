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Матч Реал - Шахтер на ТК Футбол вместо Круторогова будет комментировать Столярчук
Вынужденная замена в команде транслятора
Матч 1-го тура группового раунда
Как заявил шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько, у Круторогова возникли проблемы со здоровьем.
"На "предматчевой тренировке" незначительное повреждение получил Кирилл Круторогов.
Врачи решили перестраховаться, прописали тест и КТ. Ждем результатов", - написал Гресько.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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