Матч Реал - Шахтер на ТК Футбол вместо Круторогова будет комментировать Столярчук

Как страшно жить... Кирило Круторогове, яке каже "Дніпро забило", "Дніпро пропустило", тепер прихворіло і не радуватиме нас своїми перлами. Но ничего, я думаю, у доблестных тружеников языком найдется кому подхватить знамя им. Шарафутдинова, выпавшее из ослабших рук очередного бойца ахметовского фронта...