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Матч Реал - Шахтер на ТК Футбол вместо Круторогова будет комментировать Столярчук

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вынужденная замена в команде транслятора

Матч Реал - Шахтер на ТК Футбол вместо Круторогова будет комментировать Столярчук
Новина українською

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" на канале "Футбол 2" вместо Кирилла Круторогова будет комментировать Андрей Столярчук.

Как заявил шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько, у Круторогова возникли проблемы со здоровьем.

"На "предматчевой тренировке" незначительное повреждение получил Кирилл Круторогов.

Врачи решили перестраховаться, прописали тест и КТ. Ждем результатов", - написал Гресько.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Кирилл Круторогов Андрей Столярчук Иван Гресько
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Комментарии (4)
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myakovs (одесса)
21.10.2020 в 19:08
похер кто комментатор вы футбол покажите пенсионерам козлы зажратые
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
21.10.2020 в 19:12
Не козлы, а пи.до.ра.сы! Пиши правильно!
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+2
0
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Pacifist (Chiang Mai)
21.10.2020 в 18:20
Как страшно жить... Кирило Круторогове, яке каже "Дніпро забило", "Дніпро пропустило", тепер прихворіло і не радуватиме нас своїми перлами. Но ничего, я думаю, у доблестных тружеников языком найдется кому подхватить знамя им. Шарафутдинова, выпавшее из ослабших рук очередного бойца ахметовского фронта...
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+3
-3
ferzz (Gluhiv)
21.10.2020 в 18:41
красиво написал!
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+2
-1


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