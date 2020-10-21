Снова COVID-19. 40-миллионный новичок Интера пропустит матч Лиги Чемпионов

Уже сегодня миланский "Интер" сыграет против "Боруссии" из Менхенгладбаха в первом туре Лиги Чемпионов. До начала поединка менее четырех часов, а команда Конте несет потери.

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По данным официальной пресс-службы клуба, Ашраф Хакими сдал положительный тест на коронавирус. Защитник точно не сыграет сегодня, а ближайшие десять дней проведет на карантине. Далее - новый тест.

???? | OFFICIAL STATEMENT@AchrafHakimi has tested positive for COVID-19 in the latest round of checks ⤵️#FCIM https://t.co/Wds2EepHZm — Inter (@Inter_en) October 21, 2020

Отметим, что Хакими перебрался в "Интер" прошлым летом из "Реала". Миланский клуб не пожалел за футболиста 40 миллионов евро. Ашраф успел провести четыре игры, забить один гол и отдать две голевые.

Также в группе играет "Шахтер" и "Реал", которые также проведут очный матч.