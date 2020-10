Снова COVID-19. 40-миллионный новичок Интера пропустит матч Лиги Чемпионов

Уже сегодня миланский "Интер" сыграет против "Боруссии" из Менхенгладбаха в первом туре Лиги Чемпионов. До начала поединка менее четырех часов, а команда Конте несет потери.

По данным официальной пресс-службы клуба, Ашраф Хакими сдал положительный тест на коронавирус. Защитник точно не сыграет сегодня, а ближайшие десять дней проведет на карантине. Далее - новый тест.

???? | OFFICIAL STATEMENT@AchrafHakimi has tested positive for COVID-19 in the latest round of checks ⤵️#FCIM https://t.co/Wds2EepHZm