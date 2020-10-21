Трубин, Бондарь и Корниенко выйдут в старте Шахтера на матч с Реалом

Альтернатива всегда есть. Думаешь Забарный также неплохо бы сыграл против Испании, если бы до этого не было влета Франции и Германии? Пацанам нужен опыт. Будущего у них нет, если этот опыт(с тем же заметь результатом) получит старпёр Дентиньо. Ему вообще уже опыт ни к чему, давно уже установлено опытным путем, что он не уровня ШД.