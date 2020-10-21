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Трубин, Бондарь и Корниенко выйдут в старте Шахтера на матч с Реалом
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового раунда
Реал: Куртуа, Асенсио, Вальверде, Варан, Йович, Каземиро, Марсело, Менди, Милитао, Модрич, Родриго
Запасные: Лунин, Альтубе, Иско, Начо, Бензема, Кроос, Винисиус, Лукас
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник, Гончарук.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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