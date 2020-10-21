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Трубин, Бондарь и Корниенко выйдут в старте Шахтера на матч с Реалом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Бондарь и Корниенко выйдут в старте Шахтера на матч с Реалом
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – Шахтер.

Реал: Куртуа, Асенсио, Вальверде, Варан, Йович, Каземиро, Марсело, Менди, Милитао, Модрич, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Иско, Начо, Бензема, Кроос, Винисиус, Лукас

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник, Гончарук.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (8)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 19:12
Агонь. Порвут этот королевский, так что те абалдеют!!! Покажите всем как надо играть!
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+2
-2
болельщик_футбола (Донецк)
21.10.2020 в 19:31
плюсую за позитив... где сливочные, где?.. :)
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.10.2020 в 19:11
Ну блин, ну дайте уже сыграть молодежи, если больше некому. Толку никакого старпера Дентиньо выпускать? Он же вообще никакой. Я вообще не понимаю что он такого о Палкине знает, что до сих пор в ШД сидит.
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+3
0
alktus (Хмельницкий)
21.10.2020 в 19:10
5 - 0. Можете минусовать.
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+1
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.10.2020 в 19:12
Зачем же, думаю плюс минус ты прав)
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 18:52
Дентиньо... Держите меня семеро... А за тот шахтёр я болею?. Или это солигорский может... Такое ощущение, что при приходе Луческу, теперь в ДК наступил период грамотных действий, а в Шахтёре все больше начинает попахивать стилем Михайличенко...
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+5
-3
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 19:06
А что, есть альтернатива? Удачи парням, но думаю, что будет вынос тела.
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0
-4
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.10.2020 в 19:15
Альтернатива всегда есть. Думаешь Забарный также неплохо бы сыграл против Испании, если бы до этого не было влета Франции и Германии? Пацанам нужен опыт. Будущего у них нет, если этот опыт(с тем же заметь результатом) получит старпёр Дентиньо. Ему вообще уже опыт ни к чему, давно уже установлено опытным путем, что он не уровня ШД.
+3
0


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