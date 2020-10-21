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ЛЧ. Реал - Шахтер 2:3. Испанский стыд - но не нам

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Феерическая победа на поле чемпиона Испании

ЛЧ. Реал - Шахтер 2:3. Испанский стыд - но не нам
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия неудач в чемпионате Украины позволила критикам расправить крылья. В адрес Луиша Каштру было сказано немало неприятных слов, поэтому к старту в Лиге чемпионов команда подошла не только с кадровыми потерями, но и с плохой аурой. Оптимистичные прогнозы сводились к тому, что "Шахтер" в группе с трудом зацепится максимум за третье место. А в контексте этого конкретного матча о приемлемом результате даже не мечтали. Говорили, что за счастье будет не проиграть крупно.

А оказалось так, что после первого тайма о том, чтобы не проиграть крупно, должны были мечтать болельщики великого и грозного по регалиям "Реала". Зинедин Зидан имел проблемы с составом (Эдегор, Карвахаль, Рамос), однако махнул на них рукой. Вероятно, поддался влиянию испанской прессы, которая не видела в "Шахтере" серьезного соперника. О ненадлежащем отношении к "горнякам" свидетельствовал тот факт, что Карим Бензема, лидер этого "Реала, остался в запасе.

Помните момент Йовича минуте на тридцатой? Когда прошла передача из глубины за спины защитникам "Шахтера" и Лука получил возможность пробить головой с близкого расстояния? Пробил бездарно, а Бензема вероятно бы забил. За первую 45-минутку можно вспомнить момент Асенсио, нивелированный Трубиным, и еще несколько фланговых навесов от активных Марсело и Менди. Всё.

"Шахтер" сначала не подавал признаков того, что может сделать с "Реалом" такое. Каштру защищался двумя линиями. Первая из них была сформирована из шести футболистов, вторая – из четырех. То есть, всей командой. Так "горняки" не играют в УПЛ. Да и в матчах еврокубков трудно вспомнить такую ​​модель. Но сегодня было так. И это работало.

Важно, что "Шахтер" использовал свои шансы впереди. Хотя сперва в этом компоненте было разочарование. Марлос на 14-й минуте вышел один на один, но не переиграл Куртуа. Перед тем флангом пытался убежать Додо. Легко проходили забросы со своей половины поля за спины защитникам "Реала". И по ходу матча Зидан не делал выводов.

А "Шахтер" нажимал на слабые места. Благодаря длинной передаче был забитый третий гол (Манор Соломон начал наступление и завершил его после короткого паса от Тете), а первый и второй мячи – ужасная работа мадридских защитников один в один. Как позволили прорваться Корниенко и отбросить мяч на Тете? Топ-команды не должны себе такое позволять. Тете пробил хорошо. Даже слишком хорошо для уверенного Куртуа. Второй гол – это старания Тете, который классно пробил с фланга, и Дентиньо, который навязал борьбу Варану и заставил того ошибиться.

Но это был только первый тайм. И рассчитывать на то, что "Реал" и дальше будет разбрасывать перед "горняками" лепестки роз, было наивно. Тайм начался со штурма ворот Трубина, который ни к чему не приводил. А потом Модрич решился на дальний удар... Возможно, именно это и стало переломным моментом. "Реал" забил благодаря индивидуальному мастерству и вдохновился. А когда ошибся перед своей штрафной Марлос, предоставив возможность Винисусу отличиться первым же касанием к мячу, на лицах футболистов "Реала" начала появляться улыбка.

Так оно так, но провалы мадридцев в защите никуда не исчезли. Обидно только, что во втором тайме "Шахтер" ими не пользовался. После прохода и передачи Корниенко мимо пробил Тете. А потом он же из свободной зоны, предоставленной Вараном, не переиграл Куртуа в ближнем бою. А гол во втором тайме был очень нужен.

Но не забили. Хорошо то, что хоть успокоились в контексте игры в защите – снова возникли два эшелона, снова уменьшилось количество коротких и средних передач, что усложнило сопернику жизнь. "Реал" продолжал давить, но моментов стало меньше. Был удар Менди, но был ответ в виде контратаки, которую развил Тете, а результативно замкнул Марлос. Правда, был офсайд.

"Шахтер" устал, но выстоял. Выстоял и увез из Мадрида три очка. Хотя все было на грани краха, когда забил Вальверде ударом со средней дистанции. Повезло, что Трубину обзор перекрывал Винисиус в офсайде. После просмотра повтора арбитр отменил гол. Кто бы мог подумать?! Однако дело далеко не сделано – лишь заложено фундамент. В этой группе будет много неожиданностей.

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур
Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
Арбитр в поле - Срдан Йованович (Сербия)

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 2:3
Голы: Модрич 54, Винисиус 59 - Тете 29 Варан 33 (автогол), Соломон 41

"Реал": Куртуа - Мэнди, Варан, Милитао, Марсело - Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос 70) - Асенсио, Йович (Винисиус 59), Родриго (Бензема 46)

"Шахтер": Трубин - Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко - Майкон - Маркос Антонио (Вьюнник 90+3), Марлос - Тете, Соломон (Витао 90+2) – Дентиньо (Судаков 86)

Предупреждения: Асенсио 34, Милитао 87 - Корниенко 8, Бондарь 83

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (262)
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ALEXEY5555 (Черкаси)
21.10.2020 в 22:50
Плохая реализация????не каждый забивает реалу 3 мяча
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+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:53
Цска победил их также 3-0 в гостях пару лет назад , правда 4 место занял...
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0
-5
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:55
Когда Реалу ничего не нужно было. А тут старт лч
+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:57
на выезде да , но там в 1 ом туре тот же цска и дома их 1 -0 хлопнул , но не помогло им это по итогу
+1
0
Comment06 (Украина)
21.10.2020 в 22:50
Умеет нынешний Шахтер как неприятно разочаровать, так и дать настоящим ценителям футбола истинное удовольствие своей игрой и результатом. Сегодня мы увидели настоящие молодые таланты горняков и недалекое светлое будущее команды! Совсем недаром ест свой хлеб менеджмент клуба и Луиш Каштру! А с введение ВАРа, похоже, закончилась эра тотального давления топ клубов над середняками. Растущая не по дням, а по часам молодежь Шахтера и Динамо добавляет головной боли Шевченко и улучшает перспективы сборной. Первый тур показал, что и для Реала это группа смерти. Но и киевляне, кажется, не сказали последнего слова. Мудрый Луческу еще что-нибудь придумает, да и горящие глаза динамовцев многое значат. Болельщикам точно не будет скучно и стыдно. Ждем Зарю.
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+5
-1
Исследователь
21.10.2020 в 22:54
Приятно читать когда человек думает за футбольную Украину ,а не описывает свои меркантильные интересы.
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0
-3
Норд Ост2 (Город)
21.10.2020 в 22:47
снова Донбасс тянет усраину, в этот раз в рейтинге уефа)))
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+2
-10
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:48
п н х, у.бан...
Ответить
+7
-4
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:56
Шо ты верзеш?
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:58
це троляка сєпарський ...
0
-1
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
21.10.2020 в 22:47
До речі Динамо вчора теж виглядало достойно. Думаю вони ще побораться в своїй групі!
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+4
-1
Исследователь
21.10.2020 в 22:59
Честно говоря я думал что ДК не красиво выиграет а ШД красиво проиграет.
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:45
Хоча вболіваю за Реал в чемпіонаті Іспанії, але надзвичайно приємно, що Шахтар покарав піжонів! Шахтар-Молодці!!! Так тримати!!!
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+9
-1
Леонід Скачков (Рівне)
21.10.2020 в 22:43
Фу!!! Який же валідольний другий тайм! Але вистояли і перемогли!!!Вітаю всю Україну з чудовою перемогою!!!
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+5
0
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
21.10.2020 в 22:43
Не публікували мій комент тому писав 2 рази! А тут на тобі-є оба)))))))))
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+1
0
Исследователь
21.10.2020 в 22:42
А всё началось с 5÷1 во Львове.
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+1
0
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
21.10.2020 в 22:39
Всіх з перемогою! Радує те як зіграли молоді гравці(Корнієнко, Бондарь), не було мандражу. Чекаємо продовження від Зорі! ⚽
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+7
0
Блуждающий Форвард
21.10.2020 в 22:36
Почему не опубликовали мой коммент?!!! Это не болельщик, ему лишь бы гавкать!!!
Ответить
0
-1
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
21.10.2020 в 22:35
Всіх з перемогою!!! Радує те, що в молодих гравців не тремтіли ноги! Дуже сподобалася Корнієнко і Бондарь! Тепер Зорі треба підтримати цей почин.
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+7
0
avatar
Spokoyno (Киев)
21.10.2020 в 22:35
А може і прав експерт з Ф2 Господарі готувалися до ЕльКласико і гості за таку зневагу жорстко і...
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+1
-3
Сергій (FC SD) (Дунаївці)
21.10.2020 в 22:54
Маячня!!!!! Ти думаєш, що Реал забив на ЛЧ
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+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:33
И где то в Мордоре рахитский смахнул слезу)))
Ответить
+9
-4
Djibouti (Djibouti)
21.10.2020 в 22:41
Ахахахахаха
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+2
-2
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:41
он порадовался 100 % , пупкин
Ответить
+2
-5
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:47
сєпар плаче, бо отримав плюху від Брюгге на останній хвилині
+3
0
kalipso
21.10.2020 в 22:33
Да исправьте уже — Шахтер (Донецк, Испания) ау, редакция.....
Ответить
+1
-4
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:32
Кстати, получилось что-то очень близко похожее на игру 5-летней давности во Львове между этими командами. Тогда хозяева тоже горели беспросветно, но в итоге добились минимального отставания.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
21.10.2020 в 22:31
Если по игре ...Шахтер не боялся Реала ...да Реал да команда ..но мы тоже не лыком шиты ...Очень не понравился Трубин ...перепуганный.. нужен новый на замену Пятову ...Тете он слишком много думает о себе ...уровень ..Дуглас Коста ...остальные норм ..ну кроме Дентиньо ...
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 22:31
Повылазила днищеновская срань, чего тут анализировать пришли, дырявый???? Я ждал сенсации, чтобы рты им заткнут!!! И вот вам! На выезде! 2м составом! Не хочу этот бред читать сцикотни! От са си те, все днище-голубчики! Шахта - гордость! Красавцы!!!!!! С победой!!!!!!!!! Великой победой!!!!! Важной победой!!!!!!! С таким составом!!!!! С чемпионом Испании!!!!! И ср..ть на коменты лжипрофе, которые удавились и ищут моменты, типо Трубин, типо Марлос....... От са си те!!!!!!!!
Ответить
+8
-12
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.10.2020 в 22:33
Ты не колибри, ты ипанутый осёл
Ответить
+8
-6
amg333 (Kyiv )
21.10.2020 в 22:34
только с ума не сойди)))..течка прошла у тебя уже?))))
Ответить
+6
-3
Маузер
21.10.2020 в 22:29
Первый тайм Шахтёра это был разрыв мозга. А оказывается так можно было? Возили Реал носом по газону, как котят несмышлёных. Поимели реалистов и даже не спросили их фамилий. А ведь могли забить и 6 мячей... Про второй тайм промолчу... Да уж, Реал обосрался знатно. Тем более приятнее мне это писать, потому что я являюсь болельщиком и Барселоны и Шахтёра.
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+6
0
amg333 (Kyiv )
21.10.2020 в 22:28
И у великих бывают провалы!..но шохтьор из группы все равно не выйдет,возможно даже и на 4 месте закончит)))
Ответить
+1
-11
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:31
Ты еще не в туалете?
Ответить
+3
-2
amg333 (Kyiv )
21.10.2020 в 22:35
был сегодня,насрал на эмблему шохтьора))
+2
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:35
Если бы ты бал корейцем, тебя бы звали От Са Си))
Ответить
+1
-2
amg333 (Kyiv )
21.10.2020 в 22:37
молодец,смешно и оригинально то как))..
+1
0
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:39
Да у тебя рука дрогнет купить и принести эмблему заклятых в туалет)
Ответить
+2
0
amg333 (Kyiv )
21.10.2020 в 22:53
Я мысленно всегда сру на эмблему даунецкого шохтьора,и таких идиотов как ты))
0
-1
Adriano Celentano (Düsseldorf)
21.10.2020 в 22:28
Так держать. Сегодня была сплочённая командная игра.
Ответить
+5
0
Геродот (Винница)
21.10.2020 в 22:26
Браво Шахтер, браво молодежь. Порадовали от души. Конечно, можно попенять за плохую реализацию моментов тем же Тете, Марлосу, который еще и второй гол себе привез, а то счет был бы 6:2, можно сказать и о не очень уверенной игре Трубина, который откровенно проспал удар Модрича, но главное есть победа. Молодцы. Реал, конечно, не ожидал такой прыти от по сути резервного состава Шахтера, потому играл в первом тайме в полноги, а во втором взялся всерьез, но Шахтер выстоял.Молодцы. Думаю, с таким настроем и с Интером через неделю надо будет вспомнить о былых обидах. Главное не бояться. И еще. "Старичкам" Шахтера надо всерьез браться за работу, а то могут надолго на банке задержаться. Молодежь серьезно прибавила. Еще раз всех болел Шахтера с победой. Желаю успеха "Заре" завтра и динамовцам в следующей игре с венграми. Болею за все украинские команды в еврокубках.
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+8
0
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:26
Завистники и ненавистники этой победы над Реалом, можете присоединятся к Санта Круз и Бокасса в туалет до самого утра и подумать как вы будете жить дальше с такими плохими качествами . А всех адекватных с победой, исторической победой.
Ответить
+5
-2
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:27
Плять, чем историческая???
Ответить
+1
-8
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:28
Мусора после последней победы над Барсой за дорого продали Шеву. Посмотрим кто и куда и за сколько поедет из Шахты зимой)))
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:36
Смотри коммент Одиссея ниже
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:52
Да, в первый раз украинский клуб обыграл ярым на его поле. Это такое эпохальное событие, что бы назвать его историческим???
0
-1
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:25
Тете удачное приобретение киевлян. За парня уже можно смело 40-50 лямов просить. Очень похож на баварское дарование. Марлос профессор. Хорош чертяка. В Реале таких игроков нет и это не шутка.
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+5
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:36
А сколько же тогда стоит Соломон? :)
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+1
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 22:42
По Фрейду?
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:49
Какой нах Фрейд. Шахтер в Киеве обитает. Забудь про Донецк.
+1
0
avatar
Bastard (Одесса)
21.10.2020 в 22:22
Супер! Шахтёр - красавцы.
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+5
0
kanoist (мариуполь)
21.10.2020 в 22:21
Да здравствует VAR...сердце ёкнуло,матюкался так,что соседка прибежала))))
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+7
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:26
Соседка симпатичная?
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+8
0
Одіссей (Донецьк)
21.10.2020 в 22:20
Шахтер первая украинская команда которая обыграла Реал в ЛЧ на ее поле ...Динамо был близок но сыграл 2-2
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+15
0
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:28
ты маешь рацiю
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
21.10.2020 в 22:34
Я чекаю відповідь від Динамо ...вони теж Реал обіграють!
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:38
Одиссей, в этом сезоне разве что уже в плей офф одного из еврокубков)
+1
0
Тор-1306
21.10.2020 в 22:19
Смотрел на Матч Премьер комментатор после первого гола фраза: ГОООООООООООООЛ. Детский сад забивает в Мадриде. Когда Реал забил 3, то чуть инфаркт не получил, до момента отмены. Шахтер молодцы. Очень сильно Бондарь и Корниенко провели матч, Марлос как дядька Черномор вел игру, да гол привез, не подсказали что сзади игрок. Логично что игроки подсели, просто менять не кем было. Реал наказан за пижонство и типа величие
Ответить
+10
-5
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.10.2020 в 22:29
Він потім поправився - нє дєтскій сад , ну камсамольци точно !
Ответить
+4
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
21.10.2020 в 22:18
С победой всех, это был исторический матч, который показал, что играть можно с каждым и даже выигрывать у грандов в их логове.
Ответить
+11
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:21
А чем исторический???
Ответить
+1
-9
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:30
А то, что для наших команд это большое достижение обыгрывать грандов, победы которые запоминаются навсегда, поэтому такие победы и называют историческими. Урок усвоил? А теперь на горшок и в люлю)
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:33
Колхозник, ты мне напоминаешь рашкованов. Те что не делают, обязательно не имеющее аналогов. Не печалься, это в тебе голос сельской меншовартости. Отсюда и громкие слова.
+1
-6
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:42
Ну ты уже громко опозорился, поэтому в туалет до утра и подумай над этим, как дальше жить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 22:50
Точно селюк.
0
0
trey222
21.10.2020 в 22:18
Откуда Шахтёр Донецк Испания?Автора.
Ответить
+1
0
Dozenko (NewYork)
21.10.2020 в 22:17
Интересно, сколько теперь стоит Тете ? ) Интересно, Марлос и за сборную так в защите играть может ? Интересно, Корниенко уедет в СБУ,? В нападении он играет разнообразнее Миколенко, а защищается не хуже
Ответить
+10
-1
Тор-1306
21.10.2020 в 22:23
их бы в сборной на фланге объединить с правом по ситуации меняться то один в полузащите то второй, хотя сегодня Корниенко отдал две передачи конфетки, жаль вторую не забили
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
21.10.2020 в 22:23
Марлос у збірній сачкував, беріг сили на сьогоднішню гру, не може бути за 8 днів такий разючий контраст.
Ответить
+2
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.10.2020 в 22:17
Заклятих з перемогою ! Справжньою ! Пацанята не скисли , витримали !
Ответить
+8
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.10.2020 в 22:17
Вчора наші на жаль не змогли, але сьогодні змогли! Молодці!
Ответить
+10
0
Oлeкcин (Н.)
21.10.2020 в 22:20
Вчера был табор, а не наши!
Ответить
+1
-11
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:26
а ты сам чьих будешь ? снимай маску холоп
+2
-1
Одіссей (Донецьк)
21.10.2020 в 22:16
А шо за Реал ? Кто знает ...откуда он7
Ответить
+6
-1
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:18
Реал Фарма Одесская область
Ответить
+9
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.10.2020 в 22:19
Це як їхать від Києва далі за Житомиром .
Ответить
+2
0
Одіссей (Донецьк)
21.10.2020 в 22:21
Это шо дальше Бердычева7
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.10.2020 в 22:26
Ого !!! Та ще далі !!!
0
0
vlotko (Броди)
21.10.2020 в 22:15
Ось, що значить недооцінка суперника, вже вдруге за 10 днів іспанці наступають на ті самі граблі.
Ответить
+6
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:28
Подивилися склад, запасних - і вирішили: однією лівою. Реально важко було "супер-пупер чемпіонам" налаштуватися на гру з "дитячим садком".
Ответить
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.10.2020 в 22:11
Корниенко браво! Аплодирую стоя!!
Ответить
+13
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.10.2020 в 22:11
Ну просто не можу, не привітати дєтєй подзємєлья! Радий, за гніду Рамоса
Ответить
+8
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:11
Браво, ШД! Каштру - отдельное спасибо за тактику и накрутку молодых. Нет смысла менять центр обороны в ближайшем матче. Соломонище и всем остальным - огромное спасибо! Трубин - в принципе неплохо, если не считать очередной ляп на последних минутах. Но самое главное, я надеюсь, ШД избавится от страха побеждать грандов. Этот комплекс настолько сильно закреплен в сознании ШД, что надо обыгрывать Интер. Тогда сами игроки поверят окончательно, что можно смело играть, с кем угодно. Кстати, хороший пример для подражания и для заклятых: глаза боятся, а ноги и голова делают.
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+9
0
Тор-1306
21.10.2020 в 22:27
менять придется график 2 игры в неделю не вытянут, нужны длинные скамейки
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0
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:39
Матвиенко и Кривцов пусть в ЧУ играют. Главное, быстрее избавится от вируса и не подцепить "корону" после победы над Реалом.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:32
Перший гол Трубін проспав. Він міг не бачити моменту удару, але мяч летів верхом і в той кут, який він закривав. Тож перший гол - це 100% плюха Трубіна. А от на третьому голі йому дійсно закривав видимість суперник. Тож винити його за третій гол важко.
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
21.10.2020 в 22:10
То, что я видел сегодня - это был мой сон, или это видели все наяву? Что это было панове?По делу: мы много лет ругали защитников Шахтера. Я всегда думал, что дело не в персоналиях, а в тактике игры всей команды в обороне. Сегодня, наконец-то случилось, что тренеры Шахтера сумели организовать игру ВСЕЙ команды в обороне, при этом с быстрым выходом в атаку. Великий Лобановский говорил:"Главное - организация игры". Не считал я Хочолаву плохим центрбеком, просто у него было мало практики. В игре головой он лучший в Шахтере, также очень мобильный, что для защитника не менее важно, чем для форварда.. Бондарь ему под стать, тоже чувствует игру, видит поле и принимает правильную позицию. Поэтому, с моей точки зрения, - это должна быть основная пара центральных защитников. Трубина тоже нужно наигрывать. Парень сегодня не спасовал, играл уверенно и хладнокровно, Пятова - в тренеры молодежки. Хотелось бы отметить еще Корниенко, парень как штопор в пробку ввинчивается в защиту соперников. Атака сделала свое дело - забило голов больше, чем соперник. Хотя, представьте, чтобы было, если бы реализовали 4 выхода один на один? Какая была бы сенсация в Европе. Поздравляю всех любителей футбола Украины с такой невероятной победой нашей команды в ЛЧ и добытыми очками в рейтинг. Благодарим игроков и тренеров Шахтера за такую победу и за подаренные нам положительные эмоции. Признаюсь, что после жеребьевки меня охватил легкий ужас, и думаю не только меня.
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+10
-2
kanoist (мариуполь)
21.10.2020 в 22:19
Сорри,палец влез не туда,хотел+))))
Ответить
0
0
Одинзавсех (Харьков)
21.10.2020 в 22:26
Принято!
+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:37
Трубін - слабкий. Перший гол його. Хочолава важкий, швидкі нападники від нього дуже легко втікають. А стосовно організації гри, то повністю згодний. Тіж самі захисники Шахтаря, що відгребли 5 від Інтера, за збірну Шеви грають значно надійніше.
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
21.10.2020 в 22:46
Да, Вы правы во всем, но я верю в Трубина, у него есть потенциал, ему только 19. Я вспоминаю дебютные игры Шовковского в 1994г, тоже было у него..Но стал лучшим вратарем Украины в свое время. А про Хочолаву скажу, что мобильность его не в скорости на дистанции, а в умении быстро реагировать на ситуацию, вспомните его подкат в конце игры, ведь быстро среагировал.
0
0
osadob07 (жмеринка)
21.10.2020 в 22:10
ну вот ,моё настроение резко улучшилось.положительные эмоции это всегда хорошо
Ответить
+6
0
Gafan777 (Каменка)
21.10.2020 в 22:13
Бокасса сидят в туалете вместе с Санта Круз кстати, и проклинает Ахмета за то, что он их обокрал ценой победы над Реалом. Возможно они в туалете пробудут до утра. А всех адекватных с исторической победой.
Ответить
+5
-2
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:16
а кто кого то ?
+1
-2
avatar
zloyded (Киев)
21.10.2020 в 22:10
Вау-вау достижение! Несется со всех кротячих ресурсов и сайтов, что лежат под Ахмэтом и Паффлином! Вау - вы за своих так переживайте, а не за этот зоопарк, что подначивает еще и украинских игроков не ездить в сборную! Готовьтесь к повышению цен на электрику, Ахмэту же нужно своим игрокам премию за победу над Реалом заплатить
Ответить
+4
-18
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:15
Остуди голову, или что там у тебя еще горит...
Ответить
+5
-3
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:22
пердак у него кипит как разум возбуждённый
+2
-2
KpaMapb (Краматорск)
21.10.2020 в 22:21
сколько игроков из не поехавших в сборную сегодня сыграло?
Ответить
+4
0
aleks68
21.10.2020 в 22:24
санитары уже выехали.а пока продолжай биться головой о стену.
Ответить
+3
-1
Блуждающий Форвард
21.10.2020 в 22:32
zloyded, желчью не захлебнись, ненавистное быдло! Ты, из неблагополучной семьи, где скандал - нормальное состояние! Ты, за свою жизнь, хоть кому-нибудь, добра пожелал? Порадовался за чей-то успех?!!! Твоё место - на цепи!
Ответить
+2
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:10
И самое лучшее в этом матче, то, что нет явного Лучшего Игрока))) Вся команда ТОП
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+7
0
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 22:06
Ну где же ты вездесущий дозорный сайта Бокасса , али не рад
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+12
0
schabay (Краснодон)
21.10.2020 в 22:08
неотложку ждёт
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+7
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 22:10
Подавилась своими слюнями!!!
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+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 22:10
Он в реанимации, бояры перебрал
Ответить
+3
-4
мы за динамо (киев)
21.10.2020 в 22:06
відмінний результат без переплат.
Ответить
+12
0
SportStats (Одесса)
21.10.2020 в 22:06
Молодцы, зашквал эмоций, что в первом, что втором таймах!
Ответить
+9
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.10.2020 в 22:06
Супер матч! Молодцы ребята!!П.С. Трубин самое слабое звено, увы..
Ответить
+8
-3
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:17
На выходах играет очень хорошо. Сегодня отбивал в сторону, а не в центр. А вот как быть с плюхами, проблема...
Ответить
+1
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.10.2020 в 22:21
На выходах да, но он даже самые простые парашюты забирал дрожащими руками.. Да я понимаю, что пацану 19 лет, и именно в таких матчах опыт и уверенность появляется.. но для шахтёра, в таких матчах не время обучать вратарей!
+2
-1
Yurget (Чернигов)
21.10.2020 в 22:05
Шахта с Победой! Все выложились на 100%! Первый тайм, вообще катали Реал как котят))) Но с вратарями что-то делать нужно!
Ответить
+12
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:05
бразилец француз и еврей))) Слава Украине)))
Ответить
+13
-12
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:13
Минусуют видимо расисты из мусоров?
Ответить
+3
-8
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 22:32
Пусть даже русский, если только без ватного гов.на в голове. Это же не сборная
Ответить
+1
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
21.10.2020 в 22:05
Ну хз. БІЛЬШЕ НІЖ КЛУБ, коли Динамо зустрічатиметься з Барсою, звичайно що потрібно вболівати за нашу команду, правда ж? Я маю на увазі команду з України.При такій срац і з жеребокуванням - це логічно для очкового доробку в копілку. Мені 33 роки, і як на мене, це був найзбалансованіший, найграмотніший перший тайм української команди в єврокубках за всю новітню історію (після 2000 року). А увесь матч - це ніяке не диво, а титанічна праця, за яку хлопцям величезне СПАСИБІ! просто Браво!
Ответить
+16
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:42
Гадаю, налаштовував їх Каштру дуже просто: кто хоче продатися в Реал - покажіть це в грі проти нього.
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
21.10.2020 в 22:05
Всех с победой! Давно так не переживал за нашу команду. Молодежь показала "дедам ", как надо играть с топами, если ты не ссышь понапрасну.Самое слабое звено- это Марлос, редкий тормоз, хорошо, что больше не начудил.Бондарь, Корниенко- просто звери в защите.Молодцы!...
Ответить
+11
-3
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:27
"если ты не ссышь понапрасну" - ключевая фраза! Вот поэтому так важны победы над грандами.
Ответить
0
0
avatar
_abel_
21.10.2020 в 22:04
драйвовий матч та ще й на нашу користь - просто супер!
Ответить
+5
0
Термит (Киев)
21.10.2020 в 22:02
Дядя и Тётя правый фланг просто разрывали! Тётю еще б кто научил пасы вовремя отдавать - цены бы не было! Корниенко и Соломон - тоже красавцы! Всей команде - респект! Трубин только не тянет, жаль...С победой!!!
Ответить
+15
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:07
Трубин ТОП. Свое взял. Ты видимо матч не смотрел?
Ответить
+3
-7
Термит (Киев)
21.10.2020 в 22:11
Наверное мы разные матчи смотрели, или разные критерии оценки, но в любом случае не нам с тобой решать верно? Будем считать, что мне так показалось. Всех с Победой!
+5
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 22:36
Термит (Киев) ОК
0
0
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2020 в 22:21
спасибо за веселый комментарий.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 22:01
Днище заткнитесь и молча аплодируйте!!!!!!
Ответить
+3
-14
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:01
Ну що, - з перемогою і заліковими балами в скарбничку України. Це, звісно, не Барселона-Динамо 0:4, але й те Динамо не грало тоді молодіжним складом, як Шахтар сьогодні. І добре, що на заміну Каштру не побоявся випустити зовсім молодих, зелених УКРАЇНСЬКИХ пацанів.
Ответить
+12
0
Глюк Львів (Лемберг)
21.10.2020 в 22:00
Ответить
+5
0
magnum power (БОМЖ)
21.10.2020 в 22:00
эмоциональный футбол подарили кротики. спасибо!
Ответить
+8
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
21.10.2020 в 22:00
матч не дивився як і всі матчі шахти за останні 4-5 років. і до речі практично ніколи не коментував. глянув рахунок першого тайму і офігів. і він мені більше подобався ніж кінцевий))
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+2
-9
avatar
Hugo64 (PARIS)
21.10.2020 в 22:06
не дивився - так й не читай
Ответить
+9
-4
Po4eson (Одесса)
21.10.2020 в 22:10
И не комм*пи..ди*руй
+4
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
21.10.2020 в 22:18
в тебе забув спитати читати чи ні.
+3
-3
[Antares] (Хмельницкий)
21.10.2020 в 22:00
Усіх з Перемогою !!! Чекаємо позитивних результатів від наших трьох клубів.
Ответить
+7
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.10.2020 в 22:00
Для того что бы в составе Шахтёра произошли те изменения которые произошли должна была случиться пандемия.Шахтёр браво!
Ответить
+11
0
SD123 (Ясиноватая)
21.10.2020 в 21:58
Вторым составом, неплохо!
Ответить
+9
0
avatar
MES QUE UN CLUB
21.10.2020 в 21:58
Браво Шахтёр!!! Всех кротов больших и маленьких с победой над ВАРРеалом!!! Вот оно истинное состояние «чемпиона» Испании.)))
Ответить
+12
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
21.10.2020 в 21:59
Чуть не забыл
Ответить
+6
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.10.2020 в 22:03
+3
-1
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:25
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
21.10.2020 в 22:28
Приєднуюсь
+2
0
Маузер
21.10.2020 в 22:09
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
21.10.2020 в 22:13
Товарищ Маузер и это тоже Вы?
+2
-1
Маузер
21.10.2020 в 22:37
Нет, это не я.
0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:57
Надеюсь,что теперь молодым в Шахте будут доверять,а "старичкам" сказать спасибо и на покой. Всех с неимоверным матчем!
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+7
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.10.2020 в 21:57
Великий Респект Шахтарям зі Львова! Молодці! Може й не на Bernabeu - але наваляли хлопці реалу)))Всіх зі святом!
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+11
0
avatar
Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 22:00
Не на Бернабеу, бо не поважають і не сприймають наші клуби всерйоз. Шо збірну, що клуби що прізвища збірників. Но нічо. Два рази вже відгрібли. Будуть знати...
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+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.10.2020 в 22:05
Бернабеу на реконструкції. Але то таке))). Треба щоб і третій раз відгребли)))
+7
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:57
я чёта не понял: это был Реал Сосьедат или где
Ответить
+7
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:02
Сегодня Реал у Шахтера сосьедат
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+11
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:12
Реал играл в оранжевой форме :)
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+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 21:57
Вот это Дубль Украинского Шахтера с яйцами))), а вчера был балет в исполнении сепарских мусоров)))
Ответить
+7
-12
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 21:56
Вітаю заклятих. В першому таймі зуміли скористатись прорахунками Зідана. Далі - дотерпіли.
Ответить
+12
-1
avatar
ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 21:58
то не Зидана прорахунки , а пижоны вышли одной левой катать 2 ой состав шахтера
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+7
-1
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 22:46
Таки прорахунки - випустити напівдубль. Виходить, що напівдубль кротів сильніший за напівдубль мадридців)))
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 22:20
Уйди прослезись
Ответить
0
-5
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 22:45
Вдарся об стіну й замовкни, безмозкий.
+1
0
aleks68
21.10.2020 в 21:55
выдержали.с победой.
Ответить
+9
0
Po4eson (Одесса)
21.10.2020 в 21:55
Месть восточной Барселоны - будут заголовки Marca. За всю срамоту Реала и за прошлые обиды. За пенальти в спину. Лучше чтобы было 0:5 - это было бы эпично. (Или 2:8))))
Ответить
+14
-1
Lion Killer (Львів)
21.10.2020 в 21:54
Шахтар молодчаги, не додати не відняти, браво
Ответить
+14
0
Лекарь (село Дарница)
21.10.2020 в 21:54
Молодцы, кроты! Не ожидал, если честно. Мои поздравления.
Ответить
+20
0
ZSTV1223 (Черкаси)
21.10.2020 в 21:53
Взяли реванш за 0:4
Ответить
+7
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:53
Я верил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+6
-7
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
21.10.2020 в 21:53
Просто фантастика!!! Молодцы, лучшие! С победой!
Ответить
+16
-1
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 21:53
Всех с победой!!
Ответить
+11
0
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 21:53
Арбітр- красава!!!!!!
Ответить
+17
-4
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:03
Він просто зробив свою роботи - дотримуватися правил.
Ответить
+8
0
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:52
Підтримую.
0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
21.10.2020 в 21:53
Молодцы могли ищё пару забевать, таких выходов сам на сам с голкипером которые были у шахтёра, у Реала вообще не было. Так что заслуженно победил Шахтёр. Всех с победой!!!
Ответить
+11
-1
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:04
Перед зворотним матчем їм доведеться відпрацьовувати реалізацію один в один проти умовного Куртуа.
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:29
100 %
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.10.2020 в 21:53
...ну просто молодцы, плевать на имя - заслужили праздник...
Ответить
+10
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.10.2020 в 21:53
Браво, Шахтёр!!! Наказали пижонов!!! И слава ВАР!!!
Ответить
+21
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
21.10.2020 в 21:53
Молодцы кроты. Это самая громкая победа в истории клуба, на выезде выиграть у одного из лучших клубов современности..хотя валидольшики редкие, даже болельщик Динамо в концероддом напрягся)
Ответить
+13
-2
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:12
Игра действительно была классной по игре и особенно по результату, но самой громкой ее называть не стал бы. В группе всякое бывает, особенно первая игра. Вот если бы плей офф...
Ответить
+2
0
Joyce (Donetsk)
21.10.2020 в 22:21
Но начало красивое :)
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:25
Это да)
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.10.2020 в 22:26
Обыграть королевский клуб на его поле это всякое?)
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:45
Событие неординарное, спору нет. Но есть масса примеров, когда один из фаворитов турнира проваливался в первой игре группового раунда и в ЛЧ, и на уровне сборных. В этот раз на нашей улице праздник, но как уже сказали во флеш-вью игроки и Каштру - выиграли, забыли, движемся дальше)
0
0
pilips111 (Чернигов)
21.10.2020 в 21:53
Офигеть! Вот это молодцы! Ну никак не ожидал победы, тем более таким составом! Молодцы! Положили очки в общую копилку. Респект всей команде!
Ответить
+15
-2
kasevo1607 (Белая Церковь)
21.10.2020 в 21:52
Шахтер (Донецк, Испания) - исправьте!!!
Ответить
+1
-1
KpaMapb (Краматорск)
21.10.2020 в 21:56
Видимо журналисты тоже пива на радостях накатили)
Ответить
+6
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:19
То каталонские)
+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.10.2020 в 21:52
Коли так радієш за "заклятих" Що поробиш вони зіграли вище всяких похвал! Ну Є VAR РЕАЛьно хтось навіть вдома ЛЕТИТЬ!
Ответить
+12
-3
Cherkasskiy (Черкаси)
21.10.2020 в 21:52
Украина у Испании может выигрывать только "дублем"..
Ответить
+27
-1
rivnenskyi (Рівне)
21.10.2020 в 21:59
Чудове спостереження!
Ответить
+9
0
Cherkasskiy (Черкаси)
21.10.2020 в 22:03
Дякую. Це, звісно, жарт але ще раз доказує що треба довіряти молодим.
+3
0
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
21.10.2020 в 21:52
Игра на одном дыхании.НЕ то что вчерашнее днище в исполнении Великого стратега Луческу.и его бревен.
Ответить
+10
-20
Golfik25 (Киев)
21.10.2020 в 21:58
С твоей мамой бревном в койке никто не сравнится, не переживай))
Ответить
+5
-4
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
21.10.2020 в 22:37
Плохо когда животное, тупое, ровняет свою мамашу по другим.Чувак поверь не у всех мамы такие как твоя.Или ты по женушке своей сравниваешь.Тогда сочувствую .
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 21:52
Скажем так. На моей офф лч, шансов наверное чуть чуть прибавилось, но это не важно. Лига Европы - это сейчас самое важное. А эти три очка в контексте борьбы с немцами на вес золота... С победой всех, кто болеет за укр клуб в еврокубках, и болельщиков ШД персонально. Сегодня клуб сделал то, что не смогло сделать ДК, при такой же невнятной игре именитого оппонента. Болеем дальше за наших, и надеемся на победы. Завтра Зоря... Всех ещё раз поздравляю...
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+17
-3
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okolegko (Київ)
21.10.2020 в 22:00
Гірняки сьогодні лише скористалися помилками суперника і не бзділи перед "величчю" гранда. Мабуть, останній поєдинок проти МС дав можливість повірити в свої сили, чого вчора не спостерігалось у грі Динамо
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+6
0
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Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 21:52
Молодцы! Хотя конечно надо такое преимущество более уверенно удерживать, чтобы я лишний раз не волновался)
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+6
-1
Power1 (Донецк)
21.10.2020 в 21:52
СУПЕРсостав! ТАК И ОСТАВИТЬ! Корниенко-молодца!
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+15
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:09
Хлопець дуже гостро підключається, але гру в щільному пресингу суперників йому треба відпрацьовувати.
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+1
0
Power1 (Донецк)
21.10.2020 в 22:21
Полностью с Вами согласен! Главное--чтобы давали играть и на скамейке не пересидел .
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
21.10.2020 в 21:51
МОЛОДЦЫ!!!!!!
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+9
0
grasshopper1 (Харьков)
21.10.2020 в 21:51
Два украинских заща просто за гранью. Особенно левый.
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+8
0
avatar
okolegko (Київ)
21.10.2020 в 21:51
Марлос набігав 11,26 км – третій результат серед обох команд. Оце так "старичок"
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+20
-1
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usovvictor (Kharkov)
21.10.2020 в 21:54
...вообще не ожидал по краю такого от него бега - вот уж удивил..., могут, когда надо значит...
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+9
0
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Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 22:03
Это типо ответ Шевченко, мол смотри, я тоже старичок, и тоже могу на волевых играть как Ярмола... )))
+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
21.10.2020 в 21:51
Пора старичков провожать.Тайсон ,Марлос уже тормозят команду
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+8
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:52
Согласен и сегодняшний матч это показал.
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+5
-4
SD123 (Ясиноватая)
21.10.2020 в 22:01
11 км за матч у Марлоса
+5
0
avatar
nin-mir (Запорожье)
21.10.2020 в 21:56
Крысам слово не давали.
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+5
-5
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 21:58
п н х, крисянин. Це не твоє свято.
+2
-4
avatar
nin-mir (Запорожье)
21.10.2020 в 22:02
Algrab, это ты мне?
+1
0
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 22:28
Та ні. Вибач. Це тому , типу таврії...
+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 22:18
Твій пост - свідчення слабкого розуміння футболу. Марлос та Тайсон - серед небагатьох в Шахтарі, хто вміє притримати мяча, а не поспішно його позбавитися (що, як правило, призводить до втрати і чим грішать молоді і невпенені в собі гравці). Одна з тактичних помилок Зідана полягала в тому, що він не дав установки своїм гравцям блокувати Марлоса під час прийому мяча. Щоправда частково Зідан вніс корективи в перерві і другий пропущений гол став як раз наслідком подвійного пресингу Марлоса. А стосовно його працездатності - вище вже написали: в нього третій результат за подоланою відстанню серед 2-х(!) команд.
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+3
0
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ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 21:51
По игре счёт должен быть 6 -2 в пользу Шахты
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+12
-3
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ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 21:52
то бишь при реализации было бы почти в одни ворота
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+4
0
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anonimus (Київ)
21.10.2020 в 21:51
Молодці!) РМ слабенький, особоливо захист без Рамоса. Але то не наші проблеми)
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+14
-1
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:51
Ты слабенький на голову
Ответить
+3
-15
avatar
anonimus (Київ)
21.10.2020 в 21:52
Kolibri, ти лайно придуркувате
+12
-5
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 21:55
Колибри, не мочи, зачем провоцировать срач? Хороший вечер можно и без этого
+9
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:57
Иди на страницу днища
+2
-4
avatar
anonimus (Київ)
21.10.2020 в 22:19
Kolibri, піди на йух зі своєю мамашкой та дебілом-папашкой, пуйло днр-івське
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:51
Представляю чтобы Шахта была в полном составе!!!!
Ответить
+6
-7
schabay (Краснодон)
21.10.2020 в 21:54
С Тайсоном - влетелиМного шума из ничего- типа Зозули - одни понты (суеты много, а ...)
Ответить
+6
-1
Oлeкcин (Н.)
21.10.2020 в 21:51
Давно такого удовольствия от игры не было!
Ответить
+15
-3
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 21:51
Предлагаю испанским журналюгам на фарт перед каждой игрой наших команд коверкать имена футболистов
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+14
-1
Igor.ko (Львів)
21.10.2020 в 21:50
Молодці!!! Дотрималися! Україна - Іспанія 1:0, Реал - Шахтар 2:3, іспанці надовго запамятають жовтень 2020 )))
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+23
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:50
От са си те!!!!!!!!!!! Целуйте Днище с 0.2 у себя дома!!!!
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+6
-12
Po4eson (Одесса)
21.10.2020 в 22:19
Это не красиво, маленькая птичка. Дай Бог, и Динамо съест по"х!уин и начнёт рвать, тем более задатки есть и тренер наконец то появился. Чём лучше наши клубы играют в еврокубках - тем лучше для нас всех. На внутренней арене болей за кого хочешь, а на внешней - хотя бы промолчи.
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 22:43
Воно слабе, не звертай уваги.
+1
0
KpaMapb (Краматорск)
21.10.2020 в 21:50
Спасибо вам ребята!
Ответить
+15
0
Dimka26 (Чернигов)
21.10.2020 в 21:50
Победа, но с горьким привкусом и валидолом. Хотелось бы, чтобы во втором тайме Шахта посолиднее дерджалась.. Но тем не менее. Результат с помощью ВАРа получили
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+7
-6
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:55
Да там и без Вар было ясно, хотя валидольно
Ответить
+3
0
schabay (Краснодон)
21.10.2020 в 21:50
бокаса имылет верёвку
Ответить
+17
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:50
Он пьёт бояру!)
Ответить
+13
-2
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:53
Грешно смеяться над больными людьми
Ответить
+7
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 22:04
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.10.2020 в 21:50
...ну Шахтер, ну Шахтер, ...не ожидал такой праздник, просто молодцы. Главное плевать хотели на имя, прекрасно сыграли...
Ответить
+19
0
Primeval (Одесса)
21.10.2020 в 21:50
Такие моменты, которые были у Шахтёра во втором тайме нужно реализовывать, всё было бы спокойнее
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+12
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:52
Ну так это как всегда
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 21:50
Оце так....Шахтар- молодці!!! Реал- це пипець...
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+18
-1
avatar
Kiticat (Lviv)
21.10.2020 в 21:49
Супер! Вітаю Шахтар! Молодці!
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+15
0
avatar
scorpius (Ck)
21.10.2020 в 21:49
Охренеть!!!!
Ответить
+17
0
Mexxxxx (Просяная)
21.10.2020 в 21:49
Вы поняли, реалы, интеры, что означает «группа смерти», это вам было сказано, а вы не услышали…
Ответить
+16
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.10.2020 в 21:48
Мои поздравления, браво!!! Обидно только, что не 6:2 их отчпокали!!! Все молодцы, но Корниенко впечатлил. Не хуже Мыколенко.
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+22
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:50
Спасибо. Жаль,что ДК вчера не смогло,но Луч-мудрый тренер,он сделает боевой коллектив.
Ответить
+10
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 21:53
Луг г..вно и днище - г..вновь!
+1
-6
Mark.24 (Киев)
21.10.2020 в 21:53
Все смогут, молодежь вперед и все получиться.... Все супер
+1
0
C_Ballack (Днепр)
21.10.2020 в 21:52
Это точно, Корниенко открытие, удивил!!
Ответить
+7
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:56
Все удивили, особенно Реал)))
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 21:54
Какой-то перекос у нас в защите на левую сторону. Левых защитников скоро в сборной ставить будет некуда, а с правыми плоховато
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 21:56
Один только вопрос. Какого хрена у нас уже четыре потенциальных сборника на лз, а нет пока что стабильных правых. Вот это надо менять... Я ещё такой конкуренции на одной позиции не припоминаю... Ну правда есть ваш з ДК, бляха забыл фамилию, и Каравай. Но пока травма мешает уволить его потенциал.
Ответить
0
-1
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Romerik (YNWA)
21.10.2020 в 21:58
*увидеть...
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
21.10.2020 в 22:26
Ще Блохін казав, що у нас існує проблема з правим захисником. Традиції вже як мінімум 15 років
0
0
trey222
21.10.2020 в 22:49
Тымчик
0
0
trey222
21.10.2020 в 22:53
Тымчик.
0
0
Wille_kiev (Украина)
21.10.2020 в 21:58
Все минусы поставила безмоглая птичка, полюбас!)
Ответить
+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.10.2020 в 21:48
Молодцы вполне заслуженно.
Ответить
+17
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:48
Это просто фантастика!
Ответить
+16
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 21:47
ДАААААААААААААААА!!!! С ПОБЕДОЙ,КРОТОБРАТИЯ!!!!!!!!
Ответить
+19
0
Po4eson (Одесса)
21.10.2020 в 21:47
Я в экстазе
Ответить
+15
0
prockop4uck (Киев)
21.10.2020 в 21:47
О чем я и писал ранее. Нет смысла бояться реал и барсу, они без испанских судей с дутыми статистиками моськи в искуственном чемпионате, в Европе обычные мальчики для изнасилований. Следующая барса.
Ответить
+11
-2
Po4eson (Одесса)
21.10.2020 в 22:58
Только "за"
Ответить
0
0
Sneg SD (Умань)
21.10.2020 в 21:47
Горджусь , що являюсь вболівальником ШД!
Ответить
+17
-1
avatar
nin-mir (Запорожье)
21.10.2020 в 21:52
Я не болею за ШД, но честно рад и меня распирает от радости за Шахтёр.
Ответить
+12
-1
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:47
Горнякам огромное спасибо за игру и подаренные эмоции. Признаюсь, не ожидал, как и многие. Выделять никого не стоит, вся команда сыграла выше всяких похвал. Когда Реал забивал третий я чуть не поседел. Всех с красивой, заслуженной победой. Каштру -респект.
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+17
0
dmitroj88
21.10.2020 в 21:47
Клятий Ахметов купив Переса, щоб виставити Суркіса з циганом клоунами!!! ТРЕБА ЙТИ В ЛОЗАННУ!!!
Ответить
+14
-8
Mark.24 (Киев)
21.10.2020 в 21:50
Тебе все время все мешает... Яйца скинь и попустит
Ответить
+8
-4


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