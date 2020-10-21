ЛЧ. Реал - Шахтер 2:3. Испанский стыд - но не нам

Серия неудач в чемпионате Украины позволила критикам расправить крылья. В адрес Луиша Каштру было сказано немало неприятных слов, поэтому к старту в Лиге чемпионов команда подошла не только с кадровыми потерями, но и с плохой аурой. Оптимистичные прогнозы сводились к тому, что "Шахтер" в группе с трудом зацепится максимум за третье место. А в контексте этого конкретного матча о приемлемом результате даже не мечтали. Говорили, что за счастье будет не проиграть крупно.

А оказалось так, что после первого тайма о том, чтобы не проиграть крупно, должны были мечтать болельщики великого и грозного по регалиям "Реала". Зинедин Зидан имел проблемы с составом (Эдегор, Карвахаль, Рамос), однако махнул на них рукой. Вероятно, поддался влиянию испанской прессы, которая не видела в "Шахтере" серьезного соперника. О ненадлежащем отношении к "горнякам" свидетельствовал тот факт, что Карим Бензема, лидер этого "Реала, остался в запасе.

Помните момент Йовича минуте на тридцатой? Когда прошла передача из глубины за спины защитникам "Шахтера" и Лука получил возможность пробить головой с близкого расстояния? Пробил бездарно, а Бензема вероятно бы забил. За первую 45-минутку можно вспомнить момент Асенсио, нивелированный Трубиным, и еще несколько фланговых навесов от активных Марсело и Менди. Всё.

"Шахтер" сначала не подавал признаков того, что может сделать с "Реалом" такое. Каштру защищался двумя линиями. Первая из них была сформирована из шести футболистов, вторая – из четырех. То есть, всей командой. Так "горняки" не играют в УПЛ. Да и в матчах еврокубков трудно вспомнить такую ​​модель. Но сегодня было так. И это работало.

Важно, что "Шахтер" использовал свои шансы впереди. Хотя сперва в этом компоненте было разочарование. Марлос на 14-й минуте вышел один на один, но не переиграл Куртуа. Перед тем флангом пытался убежать Додо. Легко проходили забросы со своей половины поля за спины защитникам "Реала". И по ходу матча Зидан не делал выводов.

А "Шахтер" нажимал на слабые места. Благодаря длинной передаче был забитый третий гол (Манор Соломон начал наступление и завершил его после короткого паса от Тете), а первый и второй мячи – ужасная работа мадридских защитников один в один. Как позволили прорваться Корниенко и отбросить мяч на Тете? Топ-команды не должны себе такое позволять. Тете пробил хорошо. Даже слишком хорошо для уверенного Куртуа. Второй гол – это старания Тете, который классно пробил с фланга, и Дентиньо, который навязал борьбу Варану и заставил того ошибиться.

Но это был только первый тайм. И рассчитывать на то, что "Реал" и дальше будет разбрасывать перед "горняками" лепестки роз, было наивно. Тайм начался со штурма ворот Трубина, который ни к чему не приводил. А потом Модрич решился на дальний удар... Возможно, именно это и стало переломным моментом. "Реал" забил благодаря индивидуальному мастерству и вдохновился. А когда ошибся перед своей штрафной Марлос, предоставив возможность Винисусу отличиться первым же касанием к мячу, на лицах футболистов "Реала" начала появляться улыбка.

Так оно так, но провалы мадридцев в защите никуда не исчезли. Обидно только, что во втором тайме "Шахтер" ими не пользовался. После прохода и передачи Корниенко мимо пробил Тете. А потом он же из свободной зоны, предоставленной Вараном, не переиграл Куртуа в ближнем бою. А гол во втором тайме был очень нужен.

Но не забили. Хорошо то, что хоть успокоились в контексте игры в защите – снова возникли два эшелона, снова уменьшилось количество коротких и средних передач, что усложнило сопернику жизнь. "Реал" продолжал давить, но моментов стало меньше. Был удар Менди, но был ответ в виде контратаки, которую развил Тете, а результативно замкнул Марлос. Правда, был офсайд.

"Шахтер" устал, но выстоял. Выстоял и увез из Мадрида три очка. Хотя все было на грани краха, когда забил Вальверде ударом со средней дистанции. Повезло, что Трубину обзор перекрывал Винисиус в офсайде. После просмотра повтора арбитр отменил гол. Кто бы мог подумать?! Однако дело далеко не сделано – лишь заложено фундамент. В этой группе будет много неожиданностей.

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур

Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

Арбитр в поле - Срдан Йованович (Сербия)

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 2:3

Голы: Модрич 54, Винисиус 59 - Тете 29 Варан 33 (автогол), Соломон 41

"Реал": Куртуа - Мэнди, Варан, Милитао, Марсело - Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос 70) - Асенсио, Йович (Винисиус 59), Родриго (Бензема 46)

"Шахтер": Трубин - Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко - Майкон - Маркос Антонио (Вьюнник 90+3), Марлос - Тете, Соломон (Витао 90+2) – Дентиньо (Судаков 86)

Предупреждения: Асенсио 34, Милитао 87 - Корниенко 8, Бондарь 83

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