Лига Чемпионов
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Корниенко и Тете организовали гол в ворота мадридского Реала. ВИДЕО
Вот это первый тайм
Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".
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В первом тайме "горнякам" удалось открыть счет. Прекрасный проход Виктора Кориенко завершился передачей на Тете, который нанес точный удар.
Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на
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Комментарии (2)
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stopus (Полтава)
21.10.2020 в 20:40
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Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 20:46
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