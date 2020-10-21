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Корниенко и Тете организовали гол в ворота мадридского Реала. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Вот это первый тайм

Корниенко и Тете организовали гол в ворота мадридского Реала. ВИДЕО
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".

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В первом тайме "горнякам" удалось открыть счет. Прекрасный проход Виктора Кориенко завершился передачей на Тете, который нанес точный удар.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете
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Комментарии (2)
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stopus (Полтава)
21.10.2020 в 20:40
А чому Лунін не "потащив"?
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Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 20:46
??? Очень сложно добежать со скамейки запасных и вытащить такой удар
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