Лига Чемпионов
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Спасибо, Рафаэль. Автогол Варана удвоил преимущество Шахтера. ВИДЕО
Украинский клуб разрывает чемпиона Испании
Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".
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В первом тайме "горняки" забили трижды. При втором взятии ворот очень "постарался" Варан, оформил автогол.
Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на
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