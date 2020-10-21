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Спасибо, Рафаэль. Автогол Варана удвоил преимущество Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Спасибо, Рафаэль. Автогол Варана удвоил преимущество Шахтера. ВИДЕО
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Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".

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В первом тайме "горняки" забили трижды. При втором взятии ворот очень "постарался" Варан, оформил автогол.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Рафаэль Варан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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