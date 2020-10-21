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Шикарный выстрел Модрича сократил отставание от Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Второй тайм начался тяжелее

Шикарный выстрел Модрича сократил отставание от Шахтера. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".

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"Горняки" забили трижды в первом тайме, однако второй начали не так уверенно. Шикарный дальний Модрича достиг цели - 1:3.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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