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Шапаренко: Киев долго ждал эту Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жаль, что проиграли

Шапаренко: Киев долго ждал эту Лигу чемпионов
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов от "Ювентуса" (0:2).

"Киев долго ждал эту Лигу чемпионов. Болельщики наконец дождались нашего выхода.

Ощущения не из лучших – проиграли. Видно, что у "Ювентуса" хороший уровень, индивидуальное мастерство", – сказал Шапаренко.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.10.2020 в 22:49
Київ у цій ЛЧ представлений двома командами.Одна сьогодні перемогла Реал.
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