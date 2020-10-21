Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко: Киев долго ждал эту Лигу чемпионов
Жаль, что проиграли
Полузащитник "
"Киев долго ждал эту Лигу чемпионов. Болельщики наконец дождались нашего выхода.
Ощущения не из лучших – проиграли. Видно, что у "Ювентуса" хороший уровень, индивидуальное мастерство", – сказал Шапаренко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Динамо - Ювентус. Разбор игры и аналитика
- Барселона - Ференцварош 5:1. Видео голов и обзор матча
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 21:05 Украинские Левченко: Динамовские сердца – не негативное явление, но если ты не развиваешься – это уже клеймо
- 20:18 Украинские Матч Динамо - Александрия пройдет без зрителей
- 17:18 Украинские Ультрас Динамо: Мы никогда не примем главным тренером человека, для которого Украина с Россией - это одна страна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Очманілий Заєць (Odessa)
21.10.2020 в 22:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...