Шапаренко: Киев долго ждал эту Лигу чемпионов

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов от "Ювентуса" (0:2).

"Киев долго ждал эту Лигу чемпионов. Болельщики наконец дождались нашего выхода.

Ощущения не из лучших – проиграли. Видно, что у "Ювентуса" хороший уровень, индивидуальное мастерство", – сказал Шапаренко.