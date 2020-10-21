Лига Чемпионов
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Марлос завозился с мячом и позволил Реалу забить второй. ВИДЕО
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Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".
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Пропустив три в первой половине, "Реал" серьезно начал давить после перерыва. После гола Модрича, второй точный удар нанес Винисиус. Большие вопросы остались к Марлосу.
Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на
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