Марлос завозился с мячом и позволил Реалу забить второй. ВИДЕО

Донецкий "Шахтер" начинает путь в Лиге Чемпионов. В соперниках - мадридский "Реал".

Пропустив три в первой половине, "Реал" серьезно начал давить после перерыва. После гола Модрича, второй точный удар нанес Винисиус. Большие вопросы остались к Марлосу.