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Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой
Горняки начали групповой раунд с победы
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Это начало ЛЧ. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили 3 прекрасных голах. В первом тайме сделали игру.
– Вы получили быструю желтую, перенервничали?
– Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал.
– Со стороны "Реала" была недооценка?
– Мне кажется, они вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк.
- Что чувствовали в момент, когда быстро пропустили два гола?
– Нужно было сконцентрироваться, мандражик появился. Но мы выдержали.
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