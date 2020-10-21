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Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Горняки начали групповой раунд с победы

Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Реалом" (3:2) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Это начало ЛЧ. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили 3 прекрасных голах. В первом тайме сделали игру.

– Вы получили быструю желтую, перенервничали?

– Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал.

– Со стороны "Реала" была недооценка?

– Мне кажется, они вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк.

- Что чувствовали в момент, когда быстро пропустили два гола?

– Нужно было сконцентрироваться, мандражик появился. Но мы выдержали.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Виктор Корниенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Одинзавсех (Харьков)
21.10.2020 в 22:56
Уважаемый Виктор Корниенко, Реал недооценил Шахтер - это их проблемы. Главное, что вы с командой правильно оценили Реал и добились такой замечательной победы, за что вам всем наша благодарность от всех любителей футбола Украины.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
21.10.2020 в 22:43
молодец
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.10.2020 в 22:36
Реал однозначно прогрессирует. После сухого матча с Кадисом и 11 угловых на свои ворота - сегодня забили сразу 2 гола, и позволили подать только 1 угловой на свои ворота!
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+2
-1
Adriano Celentano (Düsseldorf)
21.10.2020 в 22:24
Молодцы. Так держать.
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+1
0


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