Корниенко: Мне кажется, что Реал вышел на матч с Шахтером с недооценкой

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Реалом" (3:2) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Это начало ЛЧ. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили 3 прекрасных голах. В первом тайме сделали игру.

– Вы получили быструю желтую, перенервничали?

– Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал.

– Со стороны "Реала" была недооценка?

– Мне кажется, они вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк.

- Что чувствовали в момент, когда быстро пропустили два гола?

– Нужно было сконцентрироваться, мандражик появился. Но мы выдержали.