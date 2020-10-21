Манчестер Сити - Порту 3:1. На классе, но с потерями

Пеп Гвардиола начал свой очередной поход за "ушастым" кубком у руля "Манчестер Сити". Как и ожидалось, с первых секунд игры "горожане" укротили мяч к своим ногам и контролировали темп игры. "Драконы" же послушно согласились на предложенный сценарий игры и сделали ставку на контратаки.

Испанский наставник "Ман Сити" сделал несколько рокировок перед матчем, по сравнению с поединком против лондонского "Арсенала" в последнем туре АПЛ. Восстановился Александр Зинченко и попал в заявку "горожан" на эту встречу, но Гвардиола предпочел вместо украинца выпустить на левый фланг обороны правоногого Жоау Канселу.

На 12-й минуте встречи гости шокировали "горожан" - хозяева катали мяч на своей поля, защитник Рубен Диаш ошибся при передаче в центре поля, вингер португальцев Луис Диас подхватил мяч, обошел как стоячих игроков обороны "Сити", ворвался в штрафную и пробил из-под Канселу в дальний угол ворот Эдерсона - 1:0! Главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау явно не ожидал такого развития событый и эмоционально радовался возле скамейке запасных.

Англичане сразу же активизировались, включили высокий прессинг и побежали большими силами вперед. И уже буквально через 3 минуты хозяева провели затяжную атаку, результатом которой стал удар Гюндогана в стойку ворот "драконов". Казалось, что атака исчерпала себя, но Пепе сбил Стерлинга в штрафной площадке. Арбитр встречи Андрис Трейманис сразу же указал на точку, но спустя пару мгновений обратился к ВАР, так как в пилу борьбы Гюндоган наступил на ногу голкиперу гостей. В итоге судья не изменил свое решение назначить пенальти, а форвард "Ман Сити" Серхио Агуэро взялся исполнять 11-метровый и реализовал его, несмотря на то, что Марчесин угадал угол и был близок к тому, чтобы отразить удар аргентинца.

Пеп все время проводил на ногах и активно руководил действиями своей команды, в частности испанский специалист наставлял капитана "Сити" Рахима Стерлинга. Несмотря на тотальное преимущество "Манчестер Сити" во владением мячом (70 на 30), гости очень рационально использовали свои возможности и нанесли больше ударов за первую половину встречи. Концовку первых 45 минут лучше провели "драконы", подопечные Консейсау оказывали давление, высоко встречали хозяев и имели отличную возможность, чтобы уйти на перерыв победителями, но Кайл Уокер вынес мяч с пустых ворот!

"Горожане" активно начали второй тайм, создали несколько хороших моментов, в частности с 15-ти метров опасно пробивал Илкай Гюндоган, но голкипер "драконов" Марчесин играл очень уверенно. Сержиу Консейсау неплохо подобрал оборонительную модель на этот поединок: гости располагались очень компактно при обороне своих ворот, а против давления и численного перегруза англичан "Порту" использовали сдвоенные фланги.

"Манчестер Сити" имел абсолютний контроль над игрой и статистическое превосходство над соперником - за первых 20 минут второго тайма "драконы" не нанесли ни одного удара по воротах Эдерсона. Тотальное давление по итогу принесло "горожанам" результаты - Гюндоган перехватил мяч и заработал штрафной удар в близости от ворот португальцев. Немец сам взялся исполнять стандартное положение и на 65-й минуте элегантно его реализовал.

После забитого мяча подопечные Гвардиолы почувствовали "запах крови", навалились на ворота "драконов" с двойной силой и спустя каких-то восемь минут удвоили преимущество в счете. Сработала двойная замена испанского наставника: Фоден с фланга прострелил на Торреса, Ферран разобрался в штрафной с Пепе и в падении отправил мяч в ворота "Порту". Этот гол стал дебютным для испанского вингера в футболке "горожан".

В концовке у всех начали сдавать эмоции, сначала сцепились два капитана Стерлинг и Пепе - португалец получил желтую за неспортивное поведение. А несколько мгновений спустя уже между главными тренерами возникла словесная перепалка. Конец встречи прошел без особой остроты: "горожане" остыли, скинули скорости, их полностью устраивал счет, а у португальцев не было уже ни сил, ни идей для вскрытия обороны "Сити". Команда Консейсау попросту "наелась" и за классом явно уступала вице-чемпиону Англии.

Победное послевкусие "Манчестер Сити" испортила травма Фернандиньо - бразилец плохо вошел в игру, провел на поле 7 минут и потянул мышцу бедра. Гвардиола стартует с победы в квартете С и возглавляет группу.

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 1-й тур

14 октября, 22:00

Англия. Манчестер. Стадион "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Порту" 3:1

Голы: Серхио Агуэро 20 (пенальти), Илкай Гюндоган 65, Ферран Торрес 73 - Луис Диас 14

"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, Бернарду Силва, Гюндоган (67 - Фоден), Марез, Родри (85 - Фернандиньо - 90+2 Стоунз), Стерлинг, Агуэро (67 - Торрес).

Главный тренер: Пеп Гвардиола

"Порту": Марчесин, Мбемба, Пепе, Сарр (80 - Эванилсон), Сануси (77 - Нану), Корона (77 - Тареми), Урибе, Диас (55 - Манафа), Фабиу Виейра (77- Накадзима), Марега, Сержиу Оливейра.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)