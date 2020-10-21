Бавария - Атлетико 4:0. Королевский старт

Они все так же хороши. “Бавария” успешно начала защиту титула победителя Лиги чемпионов, разгромив в первом туре мадридский “Атлетико”.

“Бавария” не могла рассчитывать в матче на вингеров Лероя Сане и Сержа Гнабри, но потери “Атлетико” гораздо значительнее. Хименес, как ключевой защитник, Сауль Ньигес в виде связующего звена, и “сердце и душа” команды Диего Коста. Язык тела не обманывает. После того как в начале второго тайма был отменен гол Феликса из-за офсайда, у игроков “Атлетико” опустились руки. Возможно, если бы на поле присутствовали лидеры “матрасников”, этого бы не случилось.

К концу матча “Атлетико” выдохся эмоционально не только из-за досады, но и из-за бессилия. “Бавария” была безжалостна в реализации своих моментов и превосходила гостей даже в выигранных единоборствах. Кроме того, “Бавария” особо завелась, после того как получила две желтые карточки в дебюте игры. Сначала отметился Алаба, затем желтый свет увидел перед собой Мюллер. Второе решение английского рефери Майкла Оливера было очень странным – Мюллер даже не фолил.

Первый гол – квинтэссенция “Баварии” Ханси Флика. Киммих после отскока в центре поля смело выборол мяч в подкате у Феликса, и сразу же отдал идеальный пас в штрафную на Комана. Француз забил последний гол “Баварии” в прошлой Лиги чемпионов, а теперь ему принадлежит первый мяч в новой кампании.

Не прошло и 15 минут, как “Бавария” удвоила свое преимущество. Коке под прессингом потерял мяч в центре поля, Левандовски отдал на фланг Коману, а француз, собрав на себе четырех защитников, выкатил мяч под удар Горетцке. “Атлетико” поплыл и в последние три минуты первого тайма команда Симеоне получила три желтые карточки.

Второй тайм – и тот самый отмененный гол Феликса. Нойер не смог справиться с не самым сильным ударом португальца, но пассивный офсайд был зафиксирован у Луиса Суареса, который большую часть матча жаловался партнерам на свою изоляцию впереди.

“Атлетико” пытался нащупать свой момент, и тот же Феликс создал голевую ситуацию для Карраско, но удар бельгийца потащил Нойер. А затем “Бавария” забила третий гол. Настоящий шедевр выдал Толиссо. Удар Киммиха со штрафного был заблокирован, но мяч достался экс-игроку “Лиона” и он с 25 метров уложил мяч в верхний угол ворот Облака.

Но этот удар не был последним в и без того уже слабую челюсть команды Диего Симеоне. Коман решил поспорить с Толиссо за награду “гол вечера”. Француз получил отличный пас из глубины от Мюллера, дважды обыграл на дриблинге Фелипе, и вновь пробил Облака.

4:0! Великолепная игра “Баварии”, которая и в этом сезоне никому не собирается давать никаких шансов.

Лига чемпионов, группа A, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Атлетико” Мадрид 4:0

Голы: Коман 28, Горетцка 41, Толиссо 66, Коман 72

“Бавария”: Нойер – Павар (Сарр 73), Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка (Хави Мартинес 83) – Мюллер (Дэвис 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста 73) – Левандовски (Шупо-Мотинг 83)

“Атлетико”: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Льоренте (Лемар 79), Коке (Торрейра 79), Эррера, Карраско (Витоло 76) – Феликс, Луис Суарес (Корреа 76)

Предупреждения: Алаба 5, Мюллер 21 – Лоди 43, Коке 44, Эррера 45+1, Торрейра 90+2