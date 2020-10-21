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Каштру: При счете 2:3 начали думать: "вот бы матч быстрее закончился"

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Послематчевый комментарий наставника горняков после победы над Реалом

Каштру: При счете 2:3 начали думать: "вот бы матч быстрее закончился"
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал победу в 1-м туре Лиги чемпионов над "Реалом" (3:2).

– Очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча.

Когда мы внимательны и дисциплинированы, мы знаем, насколько мы квалифицированы, какие у нас качества, мы находимся ближе к победе. Даже против такого клуба, как "Реал". У них множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида.

– Первый тайм – лучший первый тайм "Шахтера" в сезоне?

– Да, можно так сказать. Мы создавали моменты. Во втором тайме тоже были возможности забить, но результат был очень близким – 2:3. Это заставило нас еще больше обороняться. Тогда мы немного подумали: "Вот бы матч закончился побыстрее". В любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы показывали, что могущественны тактически, технически, что мы уверены в будущем.

– Можно сказать, что фактор молодости защитной линии и вратаря позволил "Реалу" быстро отыграть два гола?

– Мы функционируем, как команда, обороняемся, как команда, и атакуем. Мы никогда не будем разделять команду. Возраст игроков меня не интересует. Только то – чего мы стоим как команда. Мы сегодня были сильны, амбициозны, храбры, сплоченны.

Наша команда всегда понимала, что может выиграть, если будет внимательной в течение всего матча. Я доволен командой. Также счастлив, что вся семья "Шахтера" празднует. Многие ребята находятся не с нами, но они очень рады тому, что мы сделали. Мы также радуемся, что можем подарить им эту радость.

– "Реал" в первом туре. Как теперь вы воспринимаете календарь ЛЧ?

– Остался при своем мнении. У нас сильнейшая группа. "Реал", "Интер" и "Боруссия" М – очень непростая группа. Это был первый матч. Ничего не потеряно, ничего не выиграно. Для всех команд открыты двери. Мы отдаем себе отчет в том, что нужно делать.

Надо закрыть эту игру, восстановить футболистов. В субботу уже нас ждет "Ворскла". У "Шахтера" очень лимитированный состав.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Трибуна

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