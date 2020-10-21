Без победителя. Зальцбург - Локомотив 2:2. Обзор матча и видео голов

Вашему вниманию видеообзор поединка между "Зальцбургом" и "Локомотивом" в первом туре Лиги Чемпионов.

Читайте также AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ

Обе команды по разу упускали преимущество в счете. По итогу, никто не смог забрать победу в первом туре - 2:2. Отметим, что в одной группе с ними играют "Атлетико" и "Бавария".

"Зальцбуг" - "Локомотив" 2:2

Голы: Собослаи 45 Юнузович 50 - Эдер 19, Лисакович 75