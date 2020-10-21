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Без победителя. Зальцбург - Локомотив 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Битва претендентов на третье место

Без победителя. Зальцбург - Локомотив 2:2. Обзор матча и видео голов
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Вашему вниманию видеообзор поединка между "Зальцбургом" и "Локомотивом" в первом туре Лиги Чемпионов.

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Обе команды по разу упускали преимущество в счете. По итогу, никто не смог забрать победу в первом туре - 2:2. Отметим, что в одной группе с ними играют "Атлетико" и "Бавария".

"Зальцбуг" - "Локомотив" 2:2
Голы: Собослаи 45 Юнузович 50 - Эдер 19, Лисакович 75

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В статье: Локомотив (Москва) Зальцбург
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Комментарии (7)
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Норд Ост2 (Город)
21.10.2020 в 23:59
отличный результат! +1 балл в борьбе за 3е место.. респект Локо
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+2
-2
Timothy (Павлодар)
21.10.2020 в 23:20
Вратарь у Локомотива не дырка а дырище. Оба гола его.
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+1
-2
Норд Ост2 (Город)
22.10.2020 в 00:02
глаза разуй, во 2м голн рикошет, ты наверно в это время в трусы себе смотрел
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+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 23:12
Подкачал Зальцбург... Ну, не может быть все хорошо
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+2
-5
Algrab (Костопiль)
21.10.2020 в 23:42
Так, підвів Зальцбург...москалі мали програти.
Ответить
+1
-4
Норд Ост2 (Город)
21.10.2020 в 23:58
ти мав би бути в ато 3,14дриот уев
+2
-2
Algrab (Костопiль)
22.10.2020 в 00:28
п н х, у.бан...
0
-2


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