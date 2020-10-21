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Без победителя. Зальцбург - Локомотив 2:2. Обзор матча и видео голов
Битва претендентов на третье место
Вашему вниманию видеообзор поединка между "Зальцбургом" и "Локомотивом" в первом туре Лиги Чемпионов.
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Обе команды по разу упускали преимущество в счете. По итогу, никто не смог забрать победу в первом туре - 2:2. Отметим, что в одной группе с ними играют "Атлетико" и "Бавария".
"Зальцбуг" - "Локомотив" 2:2
Голы: Собослаи 45 Юнузович 50 - Эдер 19, Лисакович 75
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